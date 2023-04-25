Отчёт губернатора: молодёжные пространства «СОПКИ» – визитная карточка региона

За два года по инициативе губернатора Мурманской области в регионе открыто 27 молодёжных пространств, которые отвечают всем современным потребностям в различных сферах: творчество, образование, предпринимательство, спорт, добровольчество, реализация собственных проектов и поддержка бизнес-инициатив. В рамках этого проекта организована работа площадок «СОПКИ.Добро» и «СОПКИ.Арт». В экосистему «СОПОК» интегрирована также инфраструктура спортивной сферы.

«Это альтернатива торговым центрам в больших городах, альтернатива подъездам в небольших населенных пунктах. «СОПКИ» – это здоровая, интересная, современная среда. У ребят появились пространства, чтобы им было куда пойти, а главное, – чем заняться», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой.

В настоящее время ведётся работа по созданию ещё 6 новых молодёжных пространств, на эти цели из областного бюджета распределено 30 млн рублей. Дополнительно прорабатывается вопрос открытия «СОПОК» в формате кафе для работающей молодёжи, сообщает региональное Министерство образования и науки.

Фото: https://gov-murman.ru