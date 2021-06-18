Отчёт губернатора: Мурманск и «Русский Север» в топ-5 самых популярных молодёжных направлений в 2021 году

По версии Национального туроператора «АЛЕАН», Мурманск и «Русский Север» вошли в топ-5 самых популярных молодёжных направлений в 2021 году.

Также в компании отмечают, что «Русский Север» в 2021 году стал новым трендом: за год не менее 10% молодых путешественников – клиентов «АЛЕАН» выбирают туры с северным сиянием, уникальной кухней, необычными пейзажами и достопримечательностями, сообщает региональное Министерство информационной политики.