Отчёт губернатора: Мурманская область – лидер среди приморских субъектов РФ, в которых реализуются инвестпроекты в сфере рыбохозяйственной деятельности

Мурманская область – лидер среди приморских субъектов Российской Федерации, в которых реализуются инвестиционные проекты в сфере рыбохозяйственной деятельности. В настоящее время на российских верфях строится 13 траулеров и 9 судов-краболовов, реализуются проекты по созданию 8 новых рыбоперерабатывающих заводов.

В частности, для ООО ПТФ «Карелрыба» уже построен и передан заказчику 35-метровый траулер «Вымпел», построенный на мощностях АО «ССЗ «Вымпел» (г. Рыбинск).

Кроме того, в Мурманской области создаются новые береговые рыбоперерабатывающие заводы. Уже реализованы следующие проекты:

1. ООО «Парк» - 2 завода по переработке трески и пикши (введены в 2019 и 2020 годах).

2. ООО «Мурман СиФуд» - переработка трески и пикши (введён в 2020 году).

3. ООО «Русская Треска» - переработка трески и пикши (введён в 2019 году);

4. ООО «Кедр Плюс» - переработка трески и пикши (введён в 2020 году).

5. ООО «Причал – Л» - переработка трески и пикши (введён в 2020 году).

6. ООО «РК Полярное море +» - переработка трески и пикши (введён в 2020 году).

Суммарная производственная мощность этих фабрик позволит выпускать свыше 190 тонн различной рыбной продукции в сутки, сообщает региональное Министерство информационной политики.