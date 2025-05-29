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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.25 16:00

Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения

Как вчера в рамках ежегодного отчёта перед Мурманской областной Думы отметил глава региона, в условиях снижения доходов регионального бюджета из-за санкционного давления на ключевых налогоплательщиков правительство Мурманской области реализовало все запланированные проекты и выполнило в полном объёме социальные обязательства перед жителями.

В 2024 году, как и многие субъекты России, Мурманская область столкнулась с вызовом – сокращением доходов бюджета. Для промышленного региона, где крупные предприятия играют важнейшую роль в формировании доходной базы, этот фактор оказал значительное влияние. Однако даже в таких условиях правительству региона удалось сохранить приоритет на реализации значимых проектов и программ и работать в интересах северян.

Показатели национальных проектов выполнены на 100%. Все мероприятия стратегического плана «На Севере – жить!» реализованы в полном объёме. Кроме того, сам план актуализирован на следующую пятилетку с учётом предложений жителей.

«В 2021 году мы с вами перестали быть дотационным регионом, но, тем не менее, из-за санкций в отношении наших крупнейших налогоплательщиков мы получили серьезный провал в бюджете – только в 2024 году недополучили 20 млрд рублей доходов. При этом все работы и проекты были реализованы. Мы детально проанализировали 769 областных и муниципальных учреждений (100% от общего числа) прежде, чем начинать эту работу. Например, в детских садах есть группы – и их много, – где у одного воспитателя 23 ребенка, а у другого – 13. Это несправедливо», – сказал Андрей Чибис.

Важно отметить, что работа над повышением эффективности бюджета велась постоянно. Например, ещё в 2018 году была утверждена Программа оздоровления государственных финансов Мурманской области. В ней предусмотрены меры по улучшению сбора налогов и других доходов, а также распределению расходов областного и местных бюджетов. С учётом новых задач программа актуализирована и реализуется совместно с муниципалитетами.

Проведена муниципальная реформа: количество местных администраций сократится с 34 до 17, что позволит оптимально соотнести численность муниципальных служащих с объёмом полномочий органов местного самоуправления. Количество депутатов уменьшится более чем на 216 мандатов (42%) и составит 296 (фактически 58% от действующей уставной численности). При этом качество оказываемых услуг и прямая связь с населением сохранятся.

Ожидается, что принятые меры обеспечат финансовый эффект, который позволит региону и в дальнейшем реализовывать все социально значимые и востребованные проекты.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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