Отчёт губернатора: Мурманская область вошла в топ-10 регионов с лучшим качеством образования

По данным Федеральной службы по надзору в сфере образования Мурманская область вошла в топ-10 регионов с лучшим качеством образования.

По результатам сводного рейтинга в Северо-Западном федеральном округе наш регион опережают только входящие в пятёрку российских лидеров г. Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области, сообщает региональное Министерство информационной политики.