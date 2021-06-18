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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.21 14:55

Отчёт губернатора: Мурманская область заняла 11-е место в рейтинге регионов России по уровню средних зарплат в средних и малых населённых пунктах

Согласно исследованию, проведенному РИА «Новости», Мурманская область заняла 11-е место в рейтинге регионов России по уровню средних зарплат в средних и малых населённых пунктах. Об этом рассказал губернатор Андрей Чибис в ходе ежегодного отчёта о деятельности регионального правительства перед депутатами Мурманской областной Думы.

По итогам рейтингового исследования, проводимого Фондом развития гражданского общества, Мурманская область вошла в десятку благополучных регионов по соотношению зарплаты и прожиточного минимума.

Также, по данным Фонда развития гражданского общества, Мурманская область занимает 13-е место в рейтинге регионов с самым высоким уровнем жизни.

Мурманская область входит в топ-15 регионов по объёму экспорта. При этом на малый и средний бизнес в этом объеме приходится более 10%.

В 2020 «ковидном» году в Мурманской области не упали, а на 4,8% выросли инвестиции в основной капитал (20 место в России по темпу роста, в 2019 году – 48-е место). Инвестировано 190 млрд рублей, более половины из которых в промышленном, рыбном, строительном и транспортном комплексах региона. Мурманская область поднялась на 9-е место по объёму инвестиций на душу населения за 2020 год (10 место в 2019 году), сообщает региональное Министерство информационной политики.

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