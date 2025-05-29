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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.25 13:00

Отчёт губернатора: «Мы создаем непрерывную траекторию профессионального обучения от школы до университета и первого места работы»

В Мурманской области создается непрерывная траектория профессионального обучения от школы до университета и первого места работы. Подготовка учащихся к выбору будущей профессии должна начинаться со школьной скамьи и выстраиваться в соответствии с топ-20 направлениями, утверждёнными в стратегическом плане «На Севере – жить!». На этом вчера сделал акцент губернатор Андрей Чибис, говоря о результатах работы в образовательной сфере, в ходе ежегодного отчёта о деятельности регионального правительства перед депутатами Мурманской областной Думы.

«Мы впервые вошли в топ-25 субъектов по качеству образования, в топ-10 по России, если быть точным, 8 место по ключевому элементу – образованию и развитию. В 2024 году в сравнении с 22-м у нас в два раза выросло количество призеров и победителей олимпиад. В два раза, коллеги! Инфраструктура, которую мы создаем, новые объекты, модернизация старых учреждений, поддержка педагогов – все это дает такой результат. Спасибо всему учительскому сообществу за активную работу. Сегодня мы создаём непрерывную траекторию профессионального обучения: дополнительное образование, школы, колледжи и университет – и все это в максимальной связке с потенциальным работодателем», – сказал глава региона.

Глава региона подчеркнул, что 1 сентября в Мурманске на улице Советской откроется Губернаторский лицей. Он станет первой ступенью подготовки востребованных кадров для экономики региона по трем ключевым направлениям обучения, отражающим стратегическое развитие Арктики: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

На сегодняшний день около 95% обучающихся 10-11 классов охвачены профильными образовательными программами. Большинство выпускников инженерных классов поступают в вузы и колледжи соответствующего профиля, в 2024 году этот показатель составил 75 % от общего числа выпускников.

Также в регионе успешно реализуется федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого Мурманская область входит в топ-5 субъектов России. К 2026 году планируется создать 10 производственных кластеров, в которые войдут 17 колледжей. До 2031 года совместно с крупными предприятиями будет подготовлено более шести тысяч специалистов для реального сектора экономики.

Ещё одним важным элементом образовательной системы является создание современного кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического государственного университета. Данный проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и позволит готовить высококвалифицированные кадры для освоения северных территорий. Важнейший объект для подготовки морских специалистов – Береговой учебно-тренажерный центр. Его первый модуль уже изготовлен в Санкт-Петербурге и готовится к монтажу.

Параллельно реализуются проекты по обновлению образовательных учреждений Мурманской области. Только в 2024 году было открыто пять уникальных пространств интеллектуальной образовательной среды «Уникум. Малыш». Кроме того, в школах и детских садах созданы новые условия более чем для 100 тысяч детей – в рамках программ «Арктическая школа» и «Уникум» там обновлено 282 пространства, ещё 60 появятся в 2025 году.

Особое внимание уделяется поддержке педагогического состава и талантливых преподавателей Кольского Заполярья. По инициативе губернатора Андрея Чибиса по итогам этого учебного года премиями до 200 тысяч рублей будут отмечены 15 лучших классных руководителей выпускников, до 550 тысяч рублей – 10 школьных управленческих команд, до 750 тысяч рублей – три муниципальные управленческие команды.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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