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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.22 14:00

Отчёт губернатора: новые благоустроенные пространства и реновация любимых мест отдыха северян вывели Мурманскую область в топ-10 регионов страны с высоким индексом качества городской среды

Губернатор Андрей Чибис 29 июня представил доклад о работе правительства региона в минувшем году. В рамках отчёта были освещены результаты мероприятий, направленных на развитие городской среды, а также озвучены планы на ближайшее будущее.

«Говоря о результатах в сфере благоустройства, нельзя не акцентировать внимание на той положительной динамике, которой нам удалось достичь. Очевидно, что наши города, посёлки, областные центры меняются к лучшему! Об этом я регулярно слышу во время общения с жителями самых разных муниципалитетов», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

За 3 года была проведена масштабная работа в части реконструкции социальных проектов, благоустройства дворовых территорий и общественных территорий. Так, на территории области реализованы 9 проектов-победителей и 1 проект-финалист Всероссийского конкурса «Формирование комфортной городской среды». В регионе установлено 177 детских игровых и спортивных комплексов, архитектурно-художественная подсветка на 10 объектах в историческом центре Мурманска.

Большая работа ведётся по модернизации любимых мест отдыха северян. Так, в Кольском Заполярье появилось 6 смотровых площадок в рамках проекта «Мой залив». В 2021 были воплощены в жизнь проекты победителей Всероссийского конкурса и организованы современные, комфортные пространства близ озёр в Заполярном, Кандалакше и Гаджиево, преобразился сквер Космонавтики в Оленегорске, пешеходная улица и Приморская площадь в Североморске. Помимо этого, был завершён 2 этап благоустройства Ленинградской набережной в Мончегорске. 2021 год был отмечен успешным завершением проекта по благоустройству территории от площади Ленина до улицы Кошица в Ковдоре. Поморская набережная в Коле вошла в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства 2021 года. В текущем году работа будет продолжена – планируется реализовать ещё 6 проектов-победителей и 3 – финалистов.

Такая плодотворная работа позволила вывести регион в список лучших в стране по результатам индекса качества городской среды. В 2021 году он вырос на 8% по отношению к 2019 и составил 200 баллов. Доля городов с благоприятной средой выросла на 19 процентных пунктов: из 16 городов региона 12 признаны населенными пунктами, комфортными для проживания.

Особое внимание уделяется организации мест для активного отдыха всех категорий северян. В 2021 году выполнены мероприятия по обустройству 73 объектов детским игровым, спортивным и инклюзивным оборудованием на территории 32 муниципальных образований Мурманской области, в том числе 7 скейт-площадок и памп-трек. В 2022 открыт первый в регионе бетонный скейт-парк площадью 1000 кв. метров. Площадка была высоко оценена не только мурманчанами, но и топовыми райдерами России, которые проводили на ней мастер-класс во время масштабных мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 2021 года в Мурманской области реализуется проект по созданию современных молодёжных пространств, что позволяет усилить возможности муниципальных образований по организации содержательного досуга для подростков, а также по поддержке и развитию проектов юных северян. На данный момент уже 9 пространств начали работу: в Ревде, Апатитах, Коле, Оленегорске, Североморске и Умбе они оформлены в рамках оригинальной региональной концепции «СОПКИ». В Ковдоре, Апатитах и Кандалакше – в рамках концепции «Arctic/Space», разработанной дизайн-заводом «Флакон» (г. Москва). В планах – открыть ещё 17 креативных и современных площадок для молодёжи до конца 2022.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12467-v-murmanskoy-oblasti-uvelichat-finansirovanie-programmy-vremennogo-trudoustroystva/page,5/

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