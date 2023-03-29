Отчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2022 году пройдёт 25 апреля

Такое решение принял Совет Думы 29 марта на своём заседании. Также депутаты утвердили перечень вопросов регионального парламента к отчёту.

Напомним, в соответствии с Уставом Мурманской области, глава региона ежегодно представляет в областную Думу отчёт о результатах деятельности правительства области за предыдущий год, в том числе по вопросам, поставленным областной Думой.

Срок представления ежегодного отчёта в региональный парламент – не позднее 1 июля года, следующего за отчётным.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27465/