Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 11:55
Отчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2022 году пройдёт 25 апреля
Такое решение принял Совет Думы 29 марта на своём заседании. Также депутаты утвердили перечень вопросов регионального парламента к отчёту.
Напомним, в соответствии с Уставом Мурманской области, глава региона ежегодно представляет в областную Думу отчёт о результатах деятельности правительства области за предыдущий год, в том числе по вопросам, поставленным областной Думой.
Срок представления ежегодного отчёта в региональный парламент – не позднее 1 июля года, следующего за отчётным.
Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27465/
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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