Отчёт губернатора: парк транспорта Мурманской области, осуществляющего регулярные перевозки по регулируемым тарифам, обновлён почти на 80%

На территории Мурманской области реализованы первый и второй этапы обновления парка общественного транспорта. В регионе появилось 180 новых брендированных автобусов и троллейбусов, в том числе первый за Полярным кругом троллейбус с автономным ходом. Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой.

«Парк транспорта Мурманской области, осуществляющего регулярные перевозки по регулируемым тарифам, обновлён почти на 80%. В рамках реализации третьего этапа в этом году ожидается поставка еще 30 новых современных троллейбусов», – отметил Андрей Чибис.

Для жителей и туристов Мурманской области функционирует удобный сайт транспортсевера.рф, который позволяет не только в режиме реального времени отследить движение общественного транспорта и проложить маршрут, но и производить мониторинг соблюдения расписания и выполнения рейсов. Удобство сервиса оценило уже более 5800 активных пользователей. На данный момент в регионе действует 175 регулярных маршрутов, 12 из них – новые, действуют с 2021-2022 гг.

«Продолжается работа по обновлению автомобильных дорог на территории Мурманской области. За 4 года в Мурманской области отремонтировано 4600 квадратных метров асфальта, в том числе на дорогах местного значения общей площадью 1175 квадратных метров», – рассказал губернатор.

Также в 2021 году завершена реконструкция автоподъезда к селу Териберка км 0 – км 10. Планируется продолжение проведения работ по реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 – км 20, и капитальному ремонту км 20 – км 35, общая протяжённость участков ремонтных работ составляет 25 км. Кроме того, в 2022 году завершен ремонт автомобильной дороги Североморск – Североморск-3 (7 км).

Для повышения качества работ и увеличения срока эксплуатации дорожного полотна в 2021 году впервые применены новые технологи устройства слоёв дорожной одежды из высокопрочного асфальтобетона на региональных дорогах. Такой асфальт содержит новые химические добавки, а также включён в Реестр новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения.

В прошлом году опережающими темпами выполнены работы на объектах 2023 года, а именно на автодорогах Кола – Зверосовхоз, Кола – Выходной.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, эффективность работы дорожной отрасли отмечена на федеральном уровне. В 2019 году Мурманская область вошла в число регионов, которые наиболее успешно реализовали мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За реализацию национального проекта в 2021 году Мурманская область получила отраслевую награду «Золотой каток», а также диплом правительства России. Кроме того, регион вошёл в топ-10 в стране по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: https://gov-murman.ru