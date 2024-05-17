Отчёт губернатора перед региональным парламентом: для будущих родителей и северян с детьми в Мурманской области предусмотрено 24 вида поддержки: от момента ожидания ребёнка до его совершеннолетия

Губернатор Андрей Чибис в рамках отчёта о работе регионального правительства вчера рассказал о программах, направленных на социальную поддержку северян.

«В Мурманской области действует целый набор мер, направленный на поддержку семей. Такой комплексный подход, внедрение новых инициатив приводит к важнейшим результатам – увеличению количества многодетных семей и повышению числа рождаемости первенцев. И, конечно, в Год семьи мы эту работу продолжаем», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис отметил, что в среднем каждый год в Мурманской области становится больше на 500 многодетных семей. В целом численность пар, воспитывающих трёх и более детей, с 2017 года увеличилась на 40% и на начало 2024 года составила 9559. Помимо этого, в регионе не просто снижен темп падения первых рождений, но и по итогам 2023 года впервые за 15 лет установлен рост рождений первенцев по отношению к предыдущему году.

В ходе отчёта перед Мурманской областной Думой Андрей Чибис отметил, что для будущих родителей и северян с детьми в регионе предусмотрено 24 вида поддержки. Комплекс мер действует с момента ожидания ребёнка до его совершеннолетия. 75 % этих мер — региональные программы. Свыше 70000 семей с детьми стали получателями мер соцподдержки. В последние два года новые виды поддержки вводятся с учётом конкретной жизненной ситуации, помогают точечно решать вопрос отдельной группы граждан. В качестве одной из программ губернатор Андрей Чибис привёл денежные выплаты, внедрённые для того, чтобы будущие мамы могли своевременно проходить необходимые обследования и скрининги. Благодаря им при проезде в областные медицинские организации и обратно любым видом транспорта, включая такси, можно получить выплату от 700 до 9000 рублей на проезд. Сумма зависит от расстояния от места жительства до областного центра. В прошлом году этой мерой воспользовались 2376 жительниц Мурманской области. Ещё одна практика, завоевавшая уважение среди северянок, которую озвучил губернатор – уникальный региональный проект «Зарплата мамы».

Напомним, что с 2022 года по поручению губернатора Андрея Чибиса ежемесячная денежная выплата на первого ребенка до 1,5 лет предоставляется без учета возраста мамы и нуждаемости семьи. В 2024 году размер выплаты составляет более 17,7 тысячи рублей, а получательницами меры стали свыше 8,5 тысячи северянок.

Также в регионе ведется активная работа по повышению уровня жизни заполярных семей. В 2023 году в Мурманске, Североморске и Полярном в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить» появились пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» – новые точки притяжения для молодых родителей, северян с детьми и пар, которые только планируют рождение ребенка.

«Комфортные пространства для семейного досуга и приобретения новых знаний открыты на базе библиотек в Мурманске, Североморске и Полярном. Здесь проходят мероприятия для будущих и уже состоявшихся родителей: тренинги, лектории, «школы для беременных», мастер-классы и многое другое. Кроме того, в семейных «СОПКАХ» организуют встречи со специалистами социальной защиты, где взрослые участники могут узнать о социальном контракте и других мерах поддержки семей в регионе», – пояснил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Для юных северян всех возрастов в семейных центрах проходят досуговые и образовательные мероприятия, в которых они могут участвовать одни или с родителями. За время работы их посетителями стали более 13,5 тысячи человек. На базе трёх пространств проведено уже без малого 400 мероприятий. В Год семьи, как сообщил губернатора в рамках своего отчёта, проект расширит географию.

Фото: https://gov-murman.ru