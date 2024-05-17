Отчёт губернатора перед региональным парламентом: качество и доступность медицинской помощи в Мурманской области повысилась за счет планомерного переоснащения, ремонтов и строительства

Как прозвучало вчера во время отчёта главы региона Андрея Чибиса, за последние пять лет медучреждения региона получили обновленные помещения и технику. С 2019 года в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение» и регионального стратегического плана «На Севере – жить» капитальные ремонты проведены на сумму более 5,3 млрд рублей.

Например, созданы ФАП в Килпъявре, Магнетитах и Ковдозеро, построены новые амбулатории в Сафоново и Териберке, отремонтированы врачебные амбулатории в Пушном и Туломе, модернизированы врачебные амбулатории в Кильдинстрое, Лопарской и Междуречье, завершён монтаж новых модульных амбулаторий в Североморске-3, н.п. 27-й километр под Мончегорском, Печенге, а также ФАП в Лесозаводском, Титане, Коашве и Спутнике.

После комплексного капитального ремонта открыты поликлиники в Мурмашах, Оленегорске, Ревде и Умбе. Отремонтировано отделение ЛФК поликлинике Мончегорска. После капитального ремонта открылись детские поликлиники в Заполярном, Никеле. Проведены капительные ремонты детских поликлиник №1 и №4 Мурманска, детской поликлиники в Ковдоре и филиал детской поликлиники в Кандалакше и педиатрического отделения Кандалакшской ЦРБ.

Продолжается монтаж модульной амбулатории в Кандалакше (н.п. Нивский) и модульных ФАП в Лиинахамари, а также в таких отдаленных населённых пунктах, как Кузомень и Белое Море.

Продолжается строительство нового хирургического корпуса областного онкологического диспансера в Мурманске и амбулатории в посёлке Зеленоборский.

Растёт скорость и точность постановки диагнозов и лечения – доля цифрового лучевого оборудования выросла до 90% заменив аналоговое. 3,7 млрд вложено только в крупное оборудование. За последние 5 лет закуплено более 31 тысячи единиц медицинского оборудования (компьютерные томографы, системы лучевой терапии, аппараты МРТ, цифровые маммографы и рентген-аппараты, видеоэндоскопические комплексы, аппараты УЗИ экспертного класса, ЭКГ, хирургическое, офтальмологическое, гинекологическое, реабилитационное и лабораторное оборудование), в том числе высокотехнологичного, и мебели. Современное оборудование для диагностики позволяет выявлять заболевания и, соответственно, раньше приступать к лечению, в том числе онкологических заболеваний.

«За счёт переоснащения учреждений здравоохранения Мурманской области повысилась скорость и точность постановки диагнозов, сократились листы ожидания, медицинская помощь приблизилась к жителям районов региона – по ряду исследований теперь не нужно ехать в областной центр. Северяне получают медпомощь в современных качественных условиях», – рассказал Андрей Чибис.

Фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории региона обновлены более чем на 70%. Общее количество составит ФАП – 27, врачебных амбулаторий – 17.

Обновлён на 163 автомобиля автопарк скорой медицинской помощи. Благодаря этому на линию теперь не выходят машины со сроком эксплуатации более пяти лет.

За последние пять лет в 30 медицинских организациях Мурманской области выполнены капитальные ремонты на сумму более 5,3 млрд рублей. Приобретено более 31 тысячи единиц медоборудования и техники, обновлено 163 машин скорой помощи. В настоящее время продолжаются монтаж 4 модульных объектов: 3 ФАПов и одной амбулатории. После их установки будет обеспечена 100% доступность «первички» в ФАПах и амбулаториях. Все это позволило нам внедрить в практику современные методы профилактики, диагностики и лечения, а также повысить доступность медицинской помощи.

Фото: https://gov-murman.ru