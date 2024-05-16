Отчёт губернатора перед региональным парламентом: Мурманская область вошла в пятёрку лидеров среди субъектов РФ по реализации проекта «Профессионалитет»

Одной из тем отчёта губернатора Андрея Чибиса перед Мурманской областной Думой стал комплекс мероприятий, которые реализуются в рамках федеральных программ и регионального стратегического плана «На Севере – жить!» для развития системы среднего профессионального и высшего образования в Кольском Заполярье.

«В 85% колледжей и техникумов уже созданы новые лаборатории, мы в числе лидеров по стране по программе «Профессионалитет», несмотря на то что Мурманская область – не самый большой субъект в стране по количеству учреждений, реализующих программы СПО», – отметил губернатор Андрей Чибис.

На сегодняшний день уже 15 колледжей региона вошли в 7 кластеров федерального проекта. С 2023 по 2026 годы в рамках проекта обучат около четырёх тысяч студентов колледжей, не менее 85% выпускников будут трудоустроены на предприятия – партнёры федпроекта. Новые современные лаборатории функционируют в 85% колледжей и техникумов Мурманской области, 40 из них были созданы в 2023 году, в т.ч. в рамках проекта «Профессионалитет», до конца 2024 года для студентов в рамках этого проекта откроют ещё 44 лаборатории.

В целом в сфере среднего профессионального образования объём поддержки студентов в 2023 году составил 195 млн рублей – почти в два раза больше, чем в 2014 году. Планомерная работа со стороны правительства Мурманской области и сотрудничество с индустриальными партнёрами уже позволили улучшить условия проживания в общежитиях для 49% студентов – около 1,5 тысячи мест, в 2024 году отдельные блоки общежитий отремонтируют ещё в четырёх колледжах.

В Мурманском арктическом университете по 106 программам высшего и среднего профессионального образования в университете учится более 10 тысяч студентов. Большая часть из них нацелена на обеспечение кадрами экономики и социальной сферы региона. Это инженерные направления, информационные технологии, нефтегазовое дело, морские специальности, лечебное дело, педагогика и образование. Первая приёмная кампания Мурманского арктического университета завершилась 100% набором.

«Наша общая задача – сделать максимум для того, чтобы МАУ стал одним из передовых вузов страны. Наблюдательный совет нашего университета возглавил Денис Мантуров. Первый заместитель Председателя Правительства РФ искренне вовлечён в процесс, помогая всей нашей области», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним, что вуз вошёл в программу «Приоритет – 2030». Ключевым в участии вуза в программе стал пересмотр критериев кандидатов. Губернатор Андрей Чибис выступил на рабочей группе Госсовета по развитию Арктики с инициативой по формированию отдельных треков для вузов арктической зоны в части возможности их участия в программе «Приоритет – 2030» и конкурсном отборе на строительство кампусов мирового уровня. Предложения были поддержаны вице-премьером Дмитрием Чернышенко, а также главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

Фото: https://gov-murman.ru