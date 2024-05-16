Отчёт губернатора перед региональным парламентом: объём инвестиций за пять лет составил 1,2 триллиона рублей

Мурманская область сохраняет лидерство по инвестиционной активности резидентов Арктической зоны России. За 2019-2023 годы объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил почти 1,2 трлн рублей, из них крупными промышленными компаниями вложено более 500 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках сегодняшнего отчёта перед Мурманской областной Думой.

«Мурманская область – абсолютный лидер по объёму вложенных резидентами АЗРФ инвестиций и по количеству резидентов. Сейчас насчитывается 242 резидента АЗРФ, в рамках первой созданной в АЗРФ территории опережающего развития «Столица Арктики» – 8 резидентов. Объём фактических инвестиций составил более 216 млрд рублей, создано порядка 5 тысяч рабочих мест», – отметил губернатор.

Кроме этого, в регионе реализуются меры поддержки приоритетных и стратегических инвестиционных проектов Мурманской области. Всего с начала действия указанных мер поддержано 20 инвестиционных проектов.

За время реализации проекты доказали свою эффективность – создано более 3,6 тысячи рабочих мест, вложено более 400 млрд рублей инвестиций. Инвестиционный портфель Мурманской области включает более 300 проектов с перспективами вложений более 3,2 трлн рублей на 10 лет. Объём ВРП Мурманской области в 2022 году составил 1,15 трлн рублей, в расчёте на душу населения – 1,7 млн рублей (ТОП-10 регионов России) с ростом за 2019-2022 годы в 2,5 раза.

Также крупные компании в рамках социального партнёрства с правительством региона внесли значительный вклад в решение важных для жителей региона социальных задач. В рамках соглашений реализовано 242 мероприятия. В сравнении с периодом 2014-2019 годов объём вложений компаний увеличился в 5 раз. Значительный вклад в решение важных для жителей региона социальных задач внесли такие ключевые промышленные предприятия, как ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «НОВАТЭК», АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК», Госкорпорация «Росатом», АО «НТК».

«Благодаря поддержке инвестиционной деятельности в регионе, общее количество созданных рабочих мест за 5 лет превысило 8500. В 2023 году уровень регистрируемой безработицы снизился в 3 раза к 2020 году и впервые достиг значений ниже общероссийских. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря модернизации сети центров занятости, внедрению новых подходов к организации работы кадровых центров, оптимизации операционных процессов, переводу в электронный вид услуг и сервисов, реализации комплекса мероприятий по повышению занятости населения», – подчеркнул Андрей Чибис.

Реальный сектор экономики, а именно предприятия ключевых отраслей экономики и инвесторы являются основным драйвером по формированию достаточно высокого среднего размера зарплаты, по которому Мурманская область входит в топ-10 регионов страны. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций региона в 2023 году увеличилась на 11,9 % и составила 98492 рубля в месяц, что на 33,6% выше среднероссийского уровня. Высокий размер средней зарплаты сложился в ключевых отраслях экономики региона: в рыболовстве и рыбоводстве, в добыче полезных ископаемых, в строительстве, в транспортировке и хранении, в обрабатывающих производствах, включая металлургию и судоремонт, в энергетике.

Фото: https://gov-murman.ru