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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.24 16:15

Отчёт губернатора перед региональным парламентом: реализация ключевых проектов и принятые по инициативе региона инвестиционные решения заложили прочный фундамент для экономического рывка

Губернатор Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой доложил о реализации ключевых инвестиционных проектах региона. 

Так, в 2022 году якорный резидент ТОР ООО «НОВАТЭК-Мурманск» ввёл в эксплуатацию первый в мире завод по серийному производству линий сжиженного природного газа. Старт запуску первой линии дал Президент России Владимир Путин. При возведении центра строительства крупнотоннажных морских сооружений и производстве технологических линий сжижения газа было создано более 80 тысяч рабочих мест и задействованы сотни российских предприятий. Часть высокотехнологичного оборудования создана специально для проекта и не имеет аналогов в стране. Как отметил губернатор, благодаря этому проекту, Мурманская область стала центром компетенций по СПГ-технологиям.

Также в 2022 году Президентом Российской Федерации был поддержан проект строительства Комплексного развития Мурманского транспортного узла. Так, 15 декабря 2023 года осуществлен старт рабочего движения по железной дороге МТУ. 

«Реализация ключевых проектов и принятые по инициативе региона инвестиционные решения заложили прочный фундамент для экономического рывка. В рамках МТУ на западном берегу Кольского залива в морском порту Мурманск создаем комплекс по перегрузке угля «Лавна». Проект является стратегически важным как для Мурманской области, так и для АЗРФ в целом. Благодаря его реализации будут созданы все необходимые предпосылки к реализации новых проектов по развитию порта Мурманск и увеличению грузооборота по Северному морскому пути», – сообщил губернатор.

Строительство МТУ для региона является ключевым решением. Так, в настоящее время правительство Мурманской области ведет проработку реализации проекта по строительству многофункционального перегрузочного комплекса для грузов Республики Беларусь. Напомним, что 22 апреля 2024 года подписано соглашение по строительству в регионе терминала для перевалки грузов Республики Беларусь.

«Проведена значительная работа, в рамках принятого в 2022 году и поддержанного президентом страны ключевого решения о газификации Мурманской области магистральным природным газом. Вопрос газификации крайне важен для региона, так как Мурманская область является мазутозависимым субъектом, а высокая стоимость топлива является одним из сдерживающих факторов развития промышленности. Так, при условии газификации ряд предприятий заявил о возможности реализации новых инвестиционных проектов по модернизации действующих предприятий и созданию новых производств и отраслей», – подчеркнул Андрей Чибис.

На сегодняшний день пройдены подготовительные этапы и началась полевая работа. Так, согласована и утверждена трассировка газопровода, завершаются проектно-изыскательные работы по всей его территории. Кроме того, в рамках работы по обеспечению газом всех групп потребителей регионом ведётся активная работа по формирования программы и генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области. Напомним, проект предполагает строительство газопровода-отвода от Волхова до Мурманска мощностью 41,2 млрд куб. газа и протяженностью более 1300 км. В пик будет создано 25000 рабочих мест, в период эксплуатации – 1500 рабочих мест. 

Значимыми для всей страны и важным звеном в обеспечении технологического суверенитета Российской Федерации станут проекты по разработке наиболее перспективных российских месторождений литиевых руд на территории региона. Напомним, что около 50% запасов лития России сосредоточено в редкометалльных месторождениях Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru

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