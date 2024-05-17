Отчёт губернатора перед региональным парламентом: стратегический план «На Севере – жить» будет обновлён

План «На Севере – жить» — это народная стратегия, которую сформировали сами жители Мурманской области. По прошествии пяти лет стратегический план будет обновлён в соответствии с пожеланиями северян. Об этом вчера губернатор Андрей Чибис заявил в ходе традиционного отчета перед депутатами Мурманской областной Думы.

«Мы прошли «пятилетку» реализации плана «На Севере – жить», который показал свою эффективность, и приступили к работе над следующим этапом. Была проведена детальная сессия с вице-губернаторами, руководством министерств и ведомств, с главами администраций и их командами в муниципалитетах. В конце мая более широко обсудим этот вопрос с промышленными компаниями. Я призываю всех жителей региона активно включиться в эту работу, это наша общая с вами задача. Но самое главное, что этот план мы будем формировать на основе мнений северян. С 1 июня мы запускаем сбор предложений в онлайн- и оффлайн-режимах. Нам важны мнения всех, кто здесь живёт и работает, старается сделать свой город или посёлок лучше», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru