Отчёт губернатора перед региональным парламентом: в Мурманской области сократили острую и общую нехватку медиков на 40%

В настоящее время в Мурманской области реализуется порядка двух десятков мер соцподдержки медработников, направленных как на привлечение в регион врачей, так и на перспективную подготовку кадров. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой.

Например, при трудоустройстве в Мурманской области на квотируемые (дефицитные) рабочие места врач может получить от 1 до 3 млн рублей. Работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы «Свой дом в Арктике» с возможностью получить сертификат на 1,5 млн рублей на строительство или покупку собственного дома. Предусмотрена возможность получения единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья на территории Мурманской области (условия предоставления – 50 % суммы, исходя из расчёта средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Мурманской области, в котором приобретается жильё, с учётом норматива общей площади жилого помещения и количества членов семьи медицинского работника).

«Наш пакет мер социальной поддержки медработников отмечен как одна из лучших практик на федеральном уровне. Медработники обеспечиваются служебным жильём. В 2023 году служебное жильё предоставлено более 90 специалистам. Также медицинские работники получают компенсацию оплаты аренды жилья за счёт регионального бюджета в размере до 25 тысяч рублей в месяц», – сказал губернатор.

Благодаря действующим мерам среднемесячная зарплата врачей за 5 лет выросла более чем на 56%, а среднего медперсонала более чем на 57%. Дополнительные выплаты из регионального бюджета получают около 85% медицинских работников. Сегодня Мурманская область по фактически начисленной заработной плате врачей и среднего медицинского персонала занимает 11 место среди всех субъектов Российской Федерации и 3 место в Северо-Западном федеральном округе (после Ненецкого автономного округа и города федерального значения Санкт-Петербург).

Обеспечение региональной системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами – одна из ключевых задач правительства Мурманской области. Благодаря действующим мерам соцподдержки, в 2023 году в учреждениях здравоохранения, подведомственных региональному министерству здравоохранения, стало больше на 119 врачей. По итогам прошлого года Мурманская область вошла в число шести регионов страны, чьи меры соцподдержки медработников были отмечены Минздравом России как лучшие практики.

Фото: https://gov-murman.ru