Первый заместитель прокурора Мурманской области проведёт личный приём граждан, эвакуированных с территорий УкраиныОтряд кораблей Северного флота покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.05.24 16:30

Отчёт губернатора перед региональным парламентом: в рамках реновации ЗАТО Мурманской области за 5 лет было выполнено более 2 тысяч мероприятий на сумму порядка 14 млрд рублей

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая вчера с ежегодным отчётом о проделанной работе, особое внимание уделил Реновации ЗАТО в Мурманской области.

Напомним, с 2019 по 2023 годы в рамках программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором и поддержанной Президентом Владимиром Путиным, на развитие населенных пунктов с дислокацией военных направлено около 14 млрд рублей. При этом 67% этой суммы – региональные средства, в том числе в рамках плана «На Севере – жить».

«Очень важно, что в прошлом году инициативу по системному вниманию к этой работе, по вложению в инфраструктуру этих военных гарнизонов поддержал Президент нашей страны. И те решения, которые сегодня приняты и к реализации которых уже приступили, очень масштабны. К части работ уже приступили заранее, несмотря на то что само распоряжение подписано только 17 апреля, тем не менее мы эту работу уже фактически запустили. И объём средств, которые для этого выделены с учётом в том числе регионального финансирования, беспрецедентен», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, на 2024-2026 годы правительством РФ утверждена реализация более 200 мероприятий на общую сумму более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет.

Напомним, на 2024-2026 годы gравительством РФ утверждена реализация более 200 мероприятий на порядка 1,4 тысячи объектов на общую сумму более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет.

Вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО губернатор Андрей Чибис прорабатывал с членами правительства России, а также обсудил с президентом Владимиром Путиным во время визита главы государства в Мурманскую область в июле 2023 года.

В комплексный план вошло в том числе строительство детских садов в Гаджиево, Видяево, Печенге, Корзуново и Килпъявре, в Большом Рамозере и Протоках, образовательный комплекс в Алакуртти, объекты здравоохранения в Североморске, Лупче-Савино и Мончегорске и строительство культурно-досуговых центров. Ещё 32 социальных объекта будут модернизированы.

Работы пройдут на территории Печенгского округа, Кандалакшского, Мончегорского, Оленегорского и Кольского районов, а также ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозёрск и ЗАТО Островной.

«Я ещё раз обращаю внимание всех глав администрации, всех ответственных лиц на то, что это одна из ключевых наших задач. Жители ЗАТО, все наши защитники и те ребята, которые приходят в отпуск с СВО, должны видеть и чувствовать заботу о себе. Все решения приняты. И спасибо огромное президенту за поддержку», – подытожил Андрей Чибис.

 

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457268075%2Falbum-171749274_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работодателям СЗФО с начала года потребовалось почти 14 тысяч вахтовиков. Спрос на данных работников вырос на 57%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
-Правовая консультация (18+)Три простых шага для защиты своей недвижимости - Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:00«Семь ужинов». Художественный фильм (16+) (кур+алк)23:30«Конные забавы». Познавательная программа (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)У дистанционной занятости нет недостатков — уверен каждый третий работающий на удалёнке-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 6 копеек, евро теряет 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На котельной в Росте приступили к демонтажу старых американских угольных котлов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Три простых шага для защиты своей недвижимости - Росреестр
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика