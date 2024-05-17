Отчёт губернатора перед региональным парламентом: в рамках реновации ЗАТО Мурманской области за 5 лет было выполнено более 2 тысяч мероприятий на сумму порядка 14 млрд рублей

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая вчера с ежегодным отчётом о проделанной работе, особое внимание уделил Реновации ЗАТО в Мурманской области.

Напомним, с 2019 по 2023 годы в рамках программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором и поддержанной Президентом Владимиром Путиным, на развитие населенных пунктов с дислокацией военных направлено около 14 млрд рублей. При этом 67% этой суммы – региональные средства, в том числе в рамках плана «На Севере – жить».

«Очень важно, что в прошлом году инициативу по системному вниманию к этой работе, по вложению в инфраструктуру этих военных гарнизонов поддержал Президент нашей страны. И те решения, которые сегодня приняты и к реализации которых уже приступили, очень масштабны. К части работ уже приступили заранее, несмотря на то что само распоряжение подписано только 17 апреля, тем не менее мы эту работу уже фактически запустили. И объём средств, которые для этого выделены с учётом в том числе регионального финансирования, беспрецедентен», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, на 2024-2026 годы правительством РФ утверждена реализация более 200 мероприятий на общую сумму более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет.

Напомним, на 2024-2026 годы gравительством РФ утверждена реализация более 200 мероприятий на порядка 1,4 тысячи объектов на общую сумму более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет.

Вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО губернатор Андрей Чибис прорабатывал с членами правительства России, а также обсудил с президентом Владимиром Путиным во время визита главы государства в Мурманскую область в июле 2023 года.

В комплексный план вошло в том числе строительство детских садов в Гаджиево, Видяево, Печенге, Корзуново и Килпъявре, в Большом Рамозере и Протоках, образовательный комплекс в Алакуртти, объекты здравоохранения в Североморске, Лупче-Савино и Мончегорске и строительство культурно-досуговых центров. Ещё 32 социальных объекта будут модернизированы.

Работы пройдут на территории Печенгского округа, Кандалакшского, Мончегорского, Оленегорского и Кольского районов, а также ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозёрск и ЗАТО Островной.

«Я ещё раз обращаю внимание всех глав администрации, всех ответственных лиц на то, что это одна из ключевых наших задач. Жители ЗАТО, все наши защитники и те ребята, которые приходят в отпуск с СВО, должны видеть и чувствовать заботу о себе. Все решения приняты. И спасибо огромное президенту за поддержку», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457268075%2Falbum-171749274_00%2Frev