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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.24 13:30

Отчёт губернатора перед региональным парламентом: за 5 лет на поддержку предпринимателей направили 1,5 млрд рублей

Андрей Чибис вчера в ходе отчёта перед Мурманской областной Думой, отметил устойчивость и последовательное развитие регионального бизнеса. Так, количество зарегистрированных в регионе субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2023 года составило 25,9 тысячи единиц, что на 6,6% больше значения за 2020 год. Кроме того, по результатам 2023 года число самозанятых граждан по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем в 5 раз и составило 28,3 тысячи человек. Развитию предпринимательского сектора способствует введенный специальный налоговый режим для самозанятых граждан. 

В рамках программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса за 5 лет вновь создано из числа физических лиц более 400 субъектов малого бизнеса.  

«В регионе реализуется комплекс мер поддержки начинающих и действующих предпринимателей – от обучения предпринимательскому делу до финансовой поддержки бизнеса. Среди них – гранты, займы, поручительства по кредитам и другое. В целях снижения налоговой нагрузки в 2022 году на три года продлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Так, за 5 лет в рамках программы на поддержку сектора МСП направили 1,5 млрд рублей, а численность занятых увеличилась до 105,6 тысячи человек», – сообщил губернатор. 

Общий размер предоставленных микрозаймов для начинающих и действующих предпринимателей, а также самозанятых граждан в период 2019-2023 годов составил 2,3 млрд рублей, за 5 лет предоставлены поручительства по кредитам предпринимателей в коммерческих банках на общую сумму 1,5 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь 3,4 млрд кредитных ресурсов. 

В результате реализуемой поддержки в различных муниципальных образованиях региона реализуются бизнес-проекты в сфере производства, такие как пошив одежды, в том числе спецодежды, производство мебели, производство продуктов питания, в области туризма, дополнительного образования детей и взрослых, инклюзивной терапии, проекты в области ветеринарии, а также по предоставлению услуг населению и другие. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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