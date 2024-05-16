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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.24 17:45

Отчёт губернатора перед региональным парламентом: за 5 лет в Мурманской области модернизировано в 6 раз больше котельных и отремонтировано в 7 раз больше подъездов, чем за предыдущие 8 лет

Важную часть отчёта губернатора Андрея Чибиса занял вопрос развития сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в Мурманской области с 2019 года модернизировано в 6 раз больше котельных, чем за период с 2010 по 2018 годы. Сети теплоснабжения и электроснабжения также ежегодно обновляются. В текущем году при участии областного бюджета в рамках подготовки к зиме в 12 муниципалитетах запланировано к замене 2,3 км тепловых сетей и 8 км воздушных линий электропередач.

Кроме этого, в 2024 году начинается активная фаза реализации мероприятий в рамках региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры. По итогам, на территории Североморска, Кандалакши и Кольского района будет заменено 28,8 км инженерных сетей, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению для более чем 5 тысяч человек.

Помимо субсидирования муниципалитетов, областное правительство постоянно привлекает иные источники финансирования, в том числе федеральные средства. В прошлом году 13 км сетей теплоснабжения было обновлено в Мурманске, на текущий год планируется капитальный ремонт объектов теплоснабжения в ЗАТО г. Североморск. В перечне работ: ремонт 10 км сетей теплоснабжения, двух котлоагрегатов и трех дымовых труб на теплоисточниках АО «МЭС».

«Мы с самого начала стали очень внимательно относиться к тому, в каком состоянии находится инфраструктура ЖКХ. И в сравнении с 2019 году количество технологических нарушений, а по-простому это авария, просто юридически это не авария, а технологические нарушения, снизилась в два раза – это ключевая история. Это стало возможным, благодаря тому что мы модернизируем оборудование, меняем сети, увеличиваем персонал вкладываемся в эту работу. Сокращаем, в том числе, использование дорогого мазута. Мы эту работу сейчас уже поставили на рельсы с учётом тех решений, которые озвучил Президент РФ», – отметил Андрей Чибис.

Так, за 5 лет сокращено использование мазута на 14,4 тысячи тонн и на 2,3 тысячи тонны ежегодное использование мазута.

Неизменно в фокусе внимания – качество содержания территорий муниципальных образований. С 2019 года закуплено за счёт регионального бюджета 70 единиц коммунальной техники, в том числе 10 машин, поставка которых будет осуществлена в текущем году.

«В системе мониторинга уборки территорий ежедневно выставляются задания, и мы видим процент, который исполняется. И это, конечно, позволило гораздо эффективнее убирать наши города», – пояснил губернатор.

За последние пять лет также были отремонтированы 5,2 тысячи подъездов, в том числе в рамках инициированной губернатором программы «На Севере – твой проект». Это 25% всех подъездов региона. В них проживает порядка 170 тысяч человек. В этом году запланирован ремонт ещё 1,4 тысячи подъездов.

«Чего человек хочет? Отремонтированный чистый подъезд. Мы нарастили объём работ в 7 раз по подъездам и будем её продолжать. Активизируемся в следующий период в том числе с введением механизма господдержки», – отметил Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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