Отчёт губернатора перед региональным парламентом: за 5 лет в регионе обновили 6 млн квадратных метров дорог

В Мурманской области основные мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог на территории Мурманской области осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

«За 5 лет в Мурманской области обновлено 6 миллионов квадратных метров асфальта, установлено 55 погонных метров освещения, приведено в нормативное состояние 13 мостов. В этом году также в рамках указанных проектов будет выполнен большой объем работ, в ходе которых обновим еще более 1 миллион квадратных метров асфальта, а также в ходе дорожной кампании будет реализован план мероприятий по развитию ЗАТО и населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации», - сообщил вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках отчета перед Мурманской областной Думой.

Для организации транспортного обслуживания населения на территории региона с 2019 по 2023 год открыто 19 новых маршрутов. Всего в регионе транспортное обслуживание осуществляется по 181 маршруту. Ежедневно на линию по муниципальным и межмуниципальным маршрутам выходит более 700 транспортных средств.

«Для обеспечения комфортных и безопасных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на территории Мурманской области обновлено 233 единицы. На сегодняшний день доля общественного транспорта по регулируемым тарифам, возраст которого не старше 5 лет составляет 88%. В 2024 году реализация мероприятий по обновлению будет продолжаться. В этом году закупаем ещё 50 автобусов и троллейбусов для Мурманска, Кольского и Кандалакшского районов», - отметил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru