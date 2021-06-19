Отчёт губернатора: По итогам 2020 года Мурманская область стала одной из лучших в стране по результатам индекса качества городской среды

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Мурманской области в 2020 году благоустроено 127 дворовых территорий, прилегающих к 240 многоквартирным домам, и 16 общественных пространств. Для сравнения, в 2019 году было благоустроено 107 дворовых территорий.

В 2021 году запланировано к благоустройству 128 дворовых территорий, прилегающих к 249 многоквартирным домам (на 20% больше показателя 2019 года) и 16 общественных пространств.

На реализацию мероприятий по благоустройству в 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 1,2 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает объем средств 2019 года. На мероприятия по благоустройству в 2021 году выделено 1,8 млрд рублей, что составляет 150% к уровню 2020 года.

В 2020 году в рамках реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года были благоустроены набережные в г. Мончегорске и г. Коле. В 2021 году реализуется 8 проектов победителей Всероссийского конкурса 2020 года и 3 проекта-финалиста.

По итогам 2020 года Мурманская область стала одной из лучших в стране по результатам индекса качества городской среды, который увеличился на 4% к уровню 2019 года и составил 193 балла (2019 год - 186 баллов). Из 16 городов Мурманской области 10 признаны населенными пунктами, комфортными для проживания: г. Мурманск, г. Снежногорск, г. Полярный, г. Гаджиево, г. Ковдор, г.п. Кола, г. Кировск, г. Кандалакша, г. Североморск, г. Апатиты, сообщает региональное Министерство информационной политики.