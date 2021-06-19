Отчёт губернатора: «Полярки молодым» – новый принцип начисления помогает привлечь специалистов в регион

Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, с начала 2020 года на территорию Мурманской области для работы в областных учреждениях прибыло 214 специалистов различных направлений. Привлечь молодых сотрудников в регион помог, в том числе, новый принцип начисления полярных надбавок. Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе отчёта региональному парламенту о работе правительства области.

Благодаря нововведениям 790 работников области с 1 апреля 2020 или с момента трудоустройства стали получать полярные надбавки в полном объёме.

В целях решения проблемы ежегодного оттока трудоспособного населения – одной из главных проблем, стоящих перед практически всеми северными регионами России, в марте 2020 года был принят, и с 1 апреля 2020 года вступил в силу Закон Мурманской области от 02.03.2020 №2465-01-ЗМО «О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера». Согласно ему начисление процентных надбавок к заработной плате молодым специалистам производится с первого дня трудоустройства. Также данным законом увеличен с 30 до 35 лет возраст работников, имеющих возможность воспользоваться льготным порядком начисления максимальной надбавки – 80% к заработной плате.

Новый принцип начисления северных надбавок направлен на сокращение дефицита кадров в социальной сфере, прежде всего в медицинских и образовательных учреждениях Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.