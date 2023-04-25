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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.23 21:50

Отчёт губернатора: создано 300 новых образовательных пространств в Мурманской области

В Мурманской области успешно функционирует 53 центра образования «Точка роста», которые дают равные возможности для освоения юными северянами вне зависимости от места их проживания актуальных программ на современных компьютерах, 3D-принтерах, также здесь они имеют возможность использовать для образовательных целей квадрокоптеры и шлемы виртуальной реальности, отрабатывают навыки оказания первой помощи. Сегодня число обучающихся в центрах составляет порядка 30 тысяч юных северян. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой.

«В 2023 году в Мурманске, Апатитах и Североморске были открыты первые 20 центров олимпиадной подготовки и научной деятельности «Уникум». Убедился лично, насколько талантливым школьникам нравится заниматься на таких технологичных площадках, оснащенных современным оборудованием. Безусловно, мы продолжим инвестировать в образовательные учреждения региона в рамках этого и других проектов», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис. 

Региональный проект дополняет открытые в рамках нацпроекта «Образование» «Точки роста». Проект уже показал свою эффективность: ученик Мурманского международного лицея Максим Галиуллин занял призовое место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Помимо «Уникумов» и «Точек роста», для заполярных школьников работают 10 мини-технопарков «Квантолаб», а также детский технопарк «Кванториум» на базе Центра образования «ЦО «Лапландия», школьный кванториум в ЗАТО г. Североморск и мобильный технопарк «Кванториум» для отдалённых территорий.  

В своём отчёте о работе правительства Мурманской области глава региона отметил важность консолидации усилий со стороны образовательных учреждений и предприятий, работающих на территории Кольского Заполярья. Одно из направлений работы – продолжить открывать профильные классы в заполярных школах, дополнив открытые уже 22 совместных проекта. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, итогом комплекса мер для формирования комфортной среды стало создание новых условий для 87 тысяч детей Кольского Заполярья. Такое внимание является стимулом и для повышения профессионального уровня учителей. Так, педагоги центров «Точка роста» успешно участвуют в конкурсах профессионального мастерства: в 2021-2022 годах победителями и финалистами конкурсов «Учитель года Мурманской области», «Учитель здоровья», «Воспитать человека» стали учителя 9 центров «Точка роста» из 6 муниципалитетов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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