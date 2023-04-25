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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.23 16:15

Отчёт губернатора: среди регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, Мурманская область по итогам внешнеторговой деятельности в 2022 году заняла третье место по объёмам экспорта

«Объёмы внешнеторгового оборота и экспортных поставок региона в 2022 году, в сравнении с предыдущим годом, не только сохранились, но и выросли - внешнеторговый оборот вырос на 55,8%, экспорт вырос на 60,7%», - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой.

При помощи Центра поддержки экспорта субъектами МСП заключено 18 экспортных контрактов, в том числе с такими странами как Казахстан, Беларусь, Китай, ОАЭ, предполагающих экспорт морских ежей и рыбной продукции, жестяной упаковки, туристических и прочих услуг. В 2022 году удалось расширить географию поставок продукции с 31 до 34 стран (ОАЭ, Бразилия, Индия).

27 октября 2022 года впервые организован День экспорта Мурманской области, - в рамках этого форума состоялись разнообразные рабочие встречи с целью популяризации образа экспортера и деятельности Центра поддержки экспорта, а также информирования региональных компаний, заинтересованных в поиске новых зарубежных рынков. Кроме того, с целью определения возможных рынков дружественных стран для экспорта товаров и услуг для предпринимателей Мурманской области в 2022 году было организовано 14 международных мероприятий.

В ходе инициированного регионом взаимодействия с торговыми представительствами РФ в 31 стране, не входящей в список недружественных, установлено взаимодействие с торгпредствами с 20 стран. Для оперативности осуществления сотрудничества в 2022 году впервые запущен чат с торгпредами РФ за рубежом.

В рамках бизнес-миссии представителей туристической сферы Мурманской области в г. Дубай, ОАЭ в мае 2022 года участники провели переговоры с 20 туроператорами ОАЭ. Мурманская область оказалась привлекательным регионом для туристов из ОАЭ.

«Продолжается работа по укреплению международных отношений. Одним из успешных результатов по итогам визита в Республику Беларусь стала работа над созданием терминала минеральных удобрений с ОАО «Беларуськалий». Терминал мощностью от 5 до 7 млн тонн грузов в год планируется построить на западном берегу Кольского залива. Также налажено взаимодействие с предприятиями из Республики Беларусь для замещения импортной продукции.  Так, АО «СЗФК» переориентирует поставки апатитового концентрата на предприятия Республики Беларусь», - отметил Андрей Чибис.

АО «КГМК» и АО «Апатит» усилили взаимодействие с ОАО «БЕЛАЗ» в части использования при освоении месторождений крупногабаритной карьерной техники. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, связанную с действиями недружественных стран, актуальным как никогда становится вопрос по строительству ремонтно-сервисного центра крупногабаритной техники производства ОАО «БЕЛАЗ» на территории присутствия горнопромышленных предприятий.

Также состоялся визит делегации Мурманской области в Республику Армения, основной целью которого являлось укрепление имеющихся, а также налаживание и развитие новых связей. По итогам рабочей поездки в качестве первоочередных задач для развития сотрудничества были определены следующие: проработка открытия в Мурманской области филиала Школы креативных технологий TUMO; введение прямого авиасообщения между Ереваном и Мурманском; организация сотрудничества с предпринимателями - членами Ассоциации армянских предпринимателей в части закупки продукции и локализации производства; проработка вопроса о поставках в Республику Армения фосфорных удобрений, производимых из сырья, добываемого в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в качестве перспективных направлений для взаимодействия были отмечены сельское хозяйство, туризм, поставки комплектующих и оборудования для производств и предприятий Мурманской области, совместное производство кормов для аквакультуры и поставки их для предприятий Мурманской области, развитие бизнес-инициатив.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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