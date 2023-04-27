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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.23 11:00

Отчёт губернатора: темп реформирования отрасли обращения с ТКО в регионе один из самых высоких по стране

Эффективная реализация мероприятий по формированию комплексной системы обращения с ТКО в Мурманской области имеет один из самых высоких темпов по России.

Так, наша область вошла в топ-10, в специальной номинации «Зелёной премии» ППК «Российский экологический оператор». Критериями отбора послужили в том числе динамика показателей обработки и утилизации, а также своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza», Мурманская область стала регионом-лидером по объемам сортировки твердых коммунальных отходов – наравне с Москвой, Камчатским краем, Тюменской областью, Ингушетией. По итогам 2022 года этот показатель достиг отметки в 82,8%.

Благодаря созданию современной отраслевой промышленной инфраструктуры прекращено размещение коммунальных отходов на 8 старых свалках, не отвечающих современным требованиям, сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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