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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.23 15:30

Отчёт губернатора: улучшение жилищных условий жителей региона – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Мурманской области

В июле 2022 года был дан старт уникальной и беспрецедентной по своей популярности среди северян программе «Свой дом в Арктике». В её рамках жители региона могут получить от 1 до 1,5 млн рублей на строительство или приобретение дома или домокомплекта.

Так, в рамках программы всего за 9 месяцев было выдано 315 сертификатов на сумму около 380 млн рублей и построено 52 дома в 10 муниципалитетах Кольского Заполярья. В перечень лиц, получивших единовременную денежную выплату, вошли многодетные семьи, участники СВО, ветераны боевых действий, молодые семьи, получатели материнского капитала, инвалиды, военнослужащие, участники программы «Гектар Арктики», а также лица, трудоустроенные в приоритетных сферах экономики, в том числе врачи и учителя. Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой.

«Сегодня с учётом роста экономики мы видим спрос на само жильё и на его строительство. Так, проект «Свой дом в Арктике» оказался даже более успешным, чем мы планировали. Я сам общался с людьми и увидел, какой высокий на неё сейчас спрос. Очень важно для нас сейчас держать этот тренд, чтобы жители Мурманской области могли строить свое жильё при поддержке регионального правительства», – отметил глава региона.

Ещё одной из приоритетных задач, отметил губернатор, является развитие жилищного строительства. Так, в 2022 году в Мурманской области дан старт строительству многоквартирных домов. Уже приступили к строительству на улицах Павлова, Бредова и Успенского в Мурманске, а также в Зеленоборском и Умбе. В текущем году планируется приступить к строительству домов на улицах Бондарной, Полярные Зори, Зелёной и Кирпичной в областном центре. Всего в 2023 году запланирован ввод 56,3 тысячи квадратных метров жилья.

За 2019-2022 годы в Мурманской области также расселено 2 273 человека из 44,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья и проведён капитальный ремонт в 1164 многоквартирных домах, в том числе в 2022 году заменены 135 индивидуальных тепловых пунктов в Ленинском округе города Мурманска в рамках перехода на закрытую систему горячего водоснабжения. В 2022 году выполнены работы по частичному обеспечению инфраструктурой 287 земельных участков в Мончегорске, Коле, Алакуртти, Ловозерском районе, Полярных Зорях, Оленегорске, Ковдоре и Апатитах, сообщает региональное Министерство строительства.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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