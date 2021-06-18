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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.21 17:15

Отчёт губернатора: В 2020 году в Мурманской области после строительства или реконструкции был сдан в эксплуатацию 41 объект

В 2020 году в Мурманской области после строительства и реконструкции был сдан в эксплуатацию 41 объект на общую сумму больше 2 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Андрей Чибис в ходе ежегодного отчёта о деятельности регионального правительства перед депутатами Мурманской областной Думы.

В том числе построено 4 объекта спорта и физической культуры – это ФОК «Вертикаль» в Апатитах, объекты спорткомплекса «Долина Уюта», крытый каток с искусственным льдом «Метеор» в Мурманске и система наружного освещения горнолыжного склона в ЗАТО Александровск; 2 объекта здравоохранения: ФАП в с. Краснощелье и амбулатория в пгт Сафоново; 1 объект обеспечения безопасности населения региона – пожарное депо на 4 автомобиля в пгт Умба.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» реконструированы водозаборные сооружения в Туломе.

Капитально были отремонтированы 12 объектов образования: школы в Туломе, Мурмашах и Молочном, системы водоподготовки плавательного бассейна школы №6 в г. Апатиты, стадионы школ №№288 и 289 в ЗАТО Заозерск, фасады школы в Кандалакше, общежития Мурманского педагогического колледжа, здания Мурманского индустриального колледжа, общежитие Мурманского колледжа искусств, кровли учебного корпуса и общежития Мурманского медицинского колледжа, Оленегорской школы-интерната, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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