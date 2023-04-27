Отчёт губернатора: в 2022 году Кольская ВЭС начала поставку мощностей на оптовый рынок электроэнергии России

С 1 декабря 2022 года ПАО «ЭЛ5-Энерго» получило разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди самой крупной ветроэлектростанции за Полярным кругом – Кольской ВЭС. Мощность первой очереди составляет 170 МВт (84% от проектной мощности).

После полного запуска объект генерации мощностью 201 МВт сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, что позволит сократить выбросы до 600 тысяч тонн углекислого газа в год. Ветропарк оснащён 57 турбинами, его площадь – 257 гектаров. На ВЭС установлено преимущественно локализованное российское оборудование, сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru