Мурманская область. Арктика (16+)27.04.23 14:30
Отчёт губернатора: в 2022 году Кольская ВЭС начала поставку мощностей на оптовый рынок электроэнергии России
С 1 декабря 2022 года ПАО «ЭЛ5-Энерго» получило разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди самой крупной ветроэлектростанции за Полярным кругом – Кольской ВЭС. Мощность первой очереди составляет 170 МВт (84% от проектной мощности).
После полного запуска объект генерации мощностью 201 МВт сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, что позволит сократить выбросы до 600 тысяч тонн углекислого газа в год. Ветропарк оснащён 57 турбинами, его площадь – 257 гектаров. На ВЭС установлено преимущественно локализованное российское оборудование, сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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