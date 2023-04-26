Отчёт губернатора: в 2022 году в Мурманской области продолжилась цифровая трансформация

Порталом «Госуслуг» в прошлом году воспользовались более 353 тысяч жителей, на получение региональных массовых социально значимых услуг в электронном виде было подано свыше 63 тысяч заявлений.

Сейчас в электронный вид переведено 100% услуг, отнесенных в регионе к массовым социально значимым, в Заполярье оказывается 86 таких услуг. Чаще всего на портал «Госуслуг» жители обращаются для получения субсидий на оплату ЖКХ, получения государственной социальной помощи и возмещения части оплаты за посещение ребёнком детского сада.

Если говорить про многофункциональные центры, предоставляющие государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна», то количество предоставляемых услуг на их базе в Мурманской области за три года возросло на 46% – до 201 услуги в 2022 году. Об этом 25 апреля сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время своего ежегодного отчёта перед депутатами Мурманской областной Думы.

Сотрудниками МФЦ регулярно проводится выездное обслуживание населения для представления государственных, муниципальных и иных услуг. Выезды осуществляются в 27 отдаленных населенных пунктов региона, в которых проживают более 40 тысяч человек. Избежать необходимости обращаться в областной центр северянам помогают видеоприёмные. Они уже функционируют на площадках МФЦ Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Заозерска и Полярного. Благодаря данному сервису северяне могут получить консультацию у специалиста конкретного ведомства, выбрав удобные дату и время.

Более того, «умные» решения помогают осуществлять контроль за работой уборочной техники в муниципалитетах и передвижением общественного транспорта региона.

По итогам двухлетней работы в Системе мониторинга уборки территорий выполнено свыше 80 тысяч заданий, а контроль осуществляется более чем за 830 единицами техники.

Контроль всех регулируемых маршрутов в Мурманской области осуществляет Единая платформа управления транспортной системой – в её мониторинге находятся более 450 транспортных средств. На основе данных этой платформы в прошлом году был разработан сервис «Транспорт Севера», позволяющий отслеживать маршруты общественного транспорта и рассчитывать время его прибытия. А сэкономить на проезде в троллейбусе или автобусе помогает Единая карта жителя Мурманской области, число держателей которой сейчас превышает 20 тысяч.

Цифровые решения в сфере здравоохранения помогают северянам записаться к врачу. При модернизации телефонии лечебных учреждений на базе Единого контакт-центра в 2022 году внедрили голосового помощника Юлию. Благодаря роботу значительно снизилась нагрузка на сотрудников регистратур и колл-центров.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, сервисы Мурманской области регулярно становятся призёрами и лауреатами федеральных конкурсов. Всероссийский форум «Умный город. Новые вызовы», состоявшийся в Мурманске летом 2022 года, принёс Заполярью награду Национальной премии «Умный город» за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Мурманская область стала победителем в номинации «За межрегиональное сотрудничество».

Фото: https://gov-murman.ru