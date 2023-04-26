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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.23 16:30

Отчёт губернатора: в Мурманской области построено и капитально отремонтировано свыше 170 социально значимых объектов

Особое внимание в Мурманской области уделяется созданию новых и обновлению существующих социально значимых объектов: всего за четыре года их было построено и капитально отремонтировано более 170. Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой.

«В регионе возведено восемь детских садов, первая за 30 лет школа в Североморске и три физкультурно-оздоровительных комплекса. Начали строительство школ на 500 мест и 800 мест в Мурманске, амбулатории с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в Зеленоборском, хирургического корпуса Мурманской областного онкологического диспансера», – рассказал глава региона. 

В 2023 году приступили к капитальному ремонту пяти поликлиник в Умбе, Оленегорске, Мурманске и Кировске, а также четырех школ в Североморске и Кандалакше. В текущем году планируется приступить к реконструкции Ледового дворца в Оленегорске, водопроводной насосной станции с установкой комплекса оборудования очистки воды на станции водоподготовки на ВНС-1 озеро Большое Грязненское, а также капитальному ремонту ДК в Ковдоре., сообщает Министерство строительства Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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