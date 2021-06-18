Отчёт губернатора: В прошлом году в регионе на 4,8% выросли инвестиции в основной капитал

В прошлом году в регионе на 4,8% выросли инвестиции в основной капитал. Инвестировано 190 млрд рублей. По результатам 2020 года в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Мурманская область заняла 20 место.

На 1 рубль объёма налоговых льгот и преференций, предоставленных инициаторам приоритетных и стратегических инвестиционных проектов, в консолидированный бюджет в виде дополнительных поступлений вернулось около 2 рублей, сообщает региональное Министерство информационной политики.