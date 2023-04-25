Отчёт губернатора: «Зарплата мамы», «Работа рядом» и другие меры соцподдержки охватывают все категории северян

Последние два года в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Мурманской области ведётся планомерная работа по выстраиванию целостной системы, направленной на повышение качества жизни семей с детьми. В регионе, как и по всей стране, с 1 января действует бесшовный механизм государственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности до достижения ребёнком 17 лет.

Наряду с федеральными, в Мурманской области регулярно внедряются региональные меры поддержки и трансформируются существующие программы в ответ на запрос северян. Внимание к актуальным проблемам разных категорий жителей Кольского Заполярья позволяет существенно повысить уровень жизни в Мурманской области.

«Всего в Мурманской области действует 64 вида социальных выплат, а их получателями являются 327 тысяч жителей региона. Это внушительная цифра, но наша основная задача сделать так, чтобы северянин получил ту или иную поддержку в нужное время, а сами программы корректировались с учетом актуальных запросов жителей области. Яркий пример – одна из самых популярных выплат, которая известна как «Зарплата мамы», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним, по поручению Президента РФ, которое Владимир Владимирович Путин дал в ходе рабочей встречи с главой региона Андреем Чибисом, был снят возрастной ценз при реализации данной меры поддержки. Этот шаг дал возможность ещё большему числу женщин, проживающих в регионе, вне зависимости от возраста, при рождении первого ребенка получать региональную меру поддержки вплоть до достижения ребёнком полутора лет. Отметим, что размер выплаты, которая распространяется и на северянок, и на переехавших в регион женщин, увеличивается пропорционально величине прожиточного минимума, сегодня он составляет около 17 тысяч рублей.

Всего Министерство труда и социального развития реализует 11 мероприятий регионального плана «На Севере – жить». Особое внимание – поддержке самым уязвимым категориям северян. К уже существующим программам лишь за последние два года добавились несколько мер, имеющих огромное значение для жителей.

По решению губернатора в регионе введена денежная выплата на оплату проезда в медицинские организации беременным женщинам, а также северянкам, которые возвращаются из роддома. Северянки получили возможность компенсировать понесенные траты на проезд всеми видами транспортных средств общего пользования, включая такси, а также на личном транспорте. Денежная выплата установлена в диапазоне от 700 рублей до 9000 рублей – в зависимости от удаленности населённого пункта от заполярной столицы. Подобная мера касается и лежачих граждан и инвалидов-колясочников: в 2023 году данная категория северян получила право на целевую поддержку по оплате трат на проезд в медицинские организации региона в размере фактически понесённых расходов на оплату услуг, оказанных специализированными службами. Предельная сумма компенсации может составить до 20 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одно направление плана «На Севере – жить» в части поддержки населения региона – содействие занятости населения. Благодаря реализации активных программ и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда уровень регистрируемой безработицы по итогам прошлого года составил 0,8% к рабочей силе.

«В Кольском Заполярье был достигнут рекордный с 1991 года показатель коэффициента напряженности на рынке труда – 0,2%. Одним из инструментов, доказавших свою эффективность в данном направлении, является проект «Работа рядом», численность участников которого за три года составила 18 тысяч человек», – акцентировал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru