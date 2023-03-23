Отчёт начальника УМВД Росси по Мурманской области заслушают на очередном заседании региональной Думы

Депутаты решили, что очередное заседание Думы будет проходить 29 марта. Региональные парламентарии рассмотрят свыше 20 вопросов.

В повестке – проекты законов в первом чтении «О внесении изменений в статьи 3 и 15 закона Мурманской области «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области», «О ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы».

Также депутаты рассмотрят проекты законов о присвоении городам Североморску и Заозерску почётного звания Мурманской области «Город морской доблести».

Региональные парламентарии заслушают отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка на территории Мурманской области и деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2022 году и доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области и о соблюдении прав и законных интересов детей.

В рамках «правительственного часа» планируется обсудить тему «О государственной поддержке системы образования Мурманской области в рамках национального проекта «Образование» и стратегического плана «НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27380/