Отчёт по производственной практике в полиции

Если вы являетесь студентом, вы обязательно столкнётесь с таким видом практической деятельности, как прохождение производственной практики. Независимо от того, какое направление выбрано, какая дисциплина изучается, и какая профессия усваивается, прохождение практики всегда предусматривает составление и сдачу отчёта по ней.

Любой отчёт по практике должен максимально точно соответствовать общепринятым нормам и стандартам, иметь определенную структуру, что в некоторых случаях может вызвать определенные трудности.

Зачем отчёту нужна структура

Отчёт о прохождении производственной практики – это чётко регламентированный документ, который должен иметь чёткую структуру, независимо от объекта, на котором проходилась эта практика. Если говорить об отличиях отчётов друг от друга, то их всего несколько: объём разделов и содержание.

Структура отчёта всегда предусматривает наличие:

Титульного листа с отображением на нём всех исходных данных о студенте и том месте, где проходила практика.

Плана или содержания.

Вводной части с отображением актуальности работы, целей и задач.

Теоретической части. Так, например, если это отчёт по практике в полиции https://vsesdal.com/promo/otchet_po_praktike_v_policii, то обязательно нужно указать, что это за структура, в чем особенность её работы, какие цели ставит перед собой и тому подобное.

Практической части.

Заключения.

Дневника, если он вёлся на протяжении практики.

Отзывов куратора о проделанной работе.

Списка использованной литературы.

Приложений при необходимости.

Отчёт по практике должен максимально чётко следовать последовательности общепринятой структуры в то время, как объём может варьироваться в пределах от 30 до 35 листов напечатанного текста.

Основные требования к написанию отчёта по практике

Оформление работ, связанных с прохождением производственной практики, должно соответствовать не только принятым стандартам и ГОСТам, но и внутренним правилам, регламентированным руководством вуза.

Основными требованиями к составлению отчёта можно назвать:

Научность стиля.

Грамотное изложение мыслей.

Уникальность преподносимой информации.

Достоверность фактов.

Оформление отчетной документации по практике также имеет свой регламент:

Листы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией арабскими цифрами.

Титульный лист не должен содержать номер страницы.

Отступ всех полей кроме правого должен составлять 2 сантиметра. Отступ правого края – 1 сантиметр.

Стиль шрифта – Times New Roman, размер 12 или 14.

Цвет текста черный.

Интервал между строками 1,5.

Придерживаясь основных норм и правил составления отчета по практике, студент получает возможность защитить свою работу, получая при этом достаточно высокий балл. В полной мере раскрывая суть своей работы и доказывая актуальность раскрываемых в ней вопросов и решения задач, учащийся самостоятельно «создаёт» платформу, которая может лечь в основу будущего дипломного проекта.