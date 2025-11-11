В Мурманске обновлён памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареиГалина Скибяк и Мария Рольская: «Сияние Арктики» - четвёртый сезон
Отчёты вместо работы: каждый седьмой сотрудник в СЗФО тратит свыше 10 часов в неделю на рутину

Аналитики ведущей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выявили, что подготовка отчётности ежегодно обходится бизнесу в СЗФО в тысячи потерянных рабочих часов.

Сотни часов на рутину: скрытые потери бизнеса в СЗФО

Согласно исследованию, 40% сотрудников в СЗФО тратят от 1 до 5 часов в неделю на подготовку отчётов и документов, которые не автоматизированы в их компании. Ещё 15% специалистов посвящают этой рутине более 10 часов в неделю. В пересчёте на год это составляет от 156 (19,5 рабочих дней) до 520+ (65+ рабочих дней) часов на одного сотрудника, которые могли бы быть направлены на полезную деятельность. Таким образом, бизнес в СЗФО ежегодно теряет от 2,5 до 8+ рабочих недель на сотрудника из-за неавтоматизированных процессов.

Лидеры по затратам времени среди отраслей и профессий по России

  • По отраслям: наибольшая нагрузка ложится на сотрудников сферы «Фармацевтики и здравоохранения» (19% от общей доли), «Энергетика/ТЭК» (18% от общей доли), «Производство/промышленность» (17% от общей доли) от 6 часов в неделю.
  • По профессиональным категориям: сильнее всего страдают специалисты в закупках (24% от общей доли), HR-специалисты (20% от общей доли) и юристы (20% от общей доли) — более 6 часов тратится еженедельно на отчётность. 
  • По должностям: на первом месте заместители руководителей (17% от общей доли), руководители (15% от общей доли).

«Цифры наглядно иллюстрируют то, как рутина съедает операционную эффективность компаний, – комментирует Марина Хадина, директор по развитию «Talantix». – Когда квалифицированный специалист тратит полдня в неделю на то, чтобы вручную собрать данные из пяти разных систем в отчёт для руководства, а затем ещё несколько часов на встрече, где не принимаются решения, бизнес несёт двойные потери. Это не только прямые финансовые издержки, но и колоссальный удар по мотивации. Автоматизация HR- и бизнес-процессов – будь то системы биометрического учета, анализа данных или электронного документооборота – это не просто «техническое обновление». Это стратегическая инвестиция в человеческий капитал, которая высвобождает время сотрудников для анализа, творчества и решения реальных бизнес-задач. В современной конкурентной среде компании, которые игнорируют этот тренд, рискуют остаться с выгоревшими командами и замедленными внутренними процессами».

