Отчитаться о доходах за 2019 год необходимо до 30 июля

Срок проведения Декларационной кампании 2020 года продлён на три месяца. Отчитаться о доходах, полученных северянами в прошлом году, и подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ теперь необходимо до 30 июля.

Как отмечает начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Мурманской области Павел Панфилов, треть декларантов Кольского края уже отчитались о доходах за 2019 год, ими представлено 6,5 тысячи деклараций.

Всего в Мурманской области более 3 тысяч индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой, обязанных представить декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 год. Ещё 21 тысяча граждан относится к категории обязанных отчитаться декларантов в связи с продажей недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получением дорогих подарков не от близких родственников, выигрышем в лотерею, сдачей имущества в аренду или получением дохода от зарубежных источников.

Также о доходах за 2019 год необходимо отчитаться самостоятельно в случае, если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог.

Оплатить налог, исчисленный в декларации, следует до 15 июля 2020 года.

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде, а также отправить ее через Интернет позволяет сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Там же предусмотрена оплата налога в режиме онлайн.