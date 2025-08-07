Отцовство «ускоряет»: мужчины с детьми быстрее собираются на работу, чем бездетные

Мужчины тратят на сборы на работу до часа, а женщинам нужно больше времени. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, работающих на территории работодателя.

Сколько времени уходит у россиян на утренние сборы на работу?

У 13% — всего от 10 до 30 минут, у 35% — от 30 минут до часа. 37% тратит от 1 до 1,5 часов. Более полутора часов собираются 15% респондентов. Среднее время утренних сборов составляет 1 час 4 минуты.

В среднем мужчины тратят на утренние сборы 59 минут, а женщины — 1 час 12 минут. Среди представителей сильного пола почти в 4 раза больше тех, у кого время от момента пробуждения до выхода из дома занимает менее получаса (19% против 5% среди россиянок).

Быстрее всех собираются молодые мужчины до 35 лет (в среднем за 50 минут), а дольше всех — женщины старше 45 лет (1 час 16 минут).

Мужчины, имеющие детей, более организованы: они собираются на 5 минут быстрее бездетных. У женщин такой закономерности не наблюдается: и матери, и те, у кого нет детей, в среднем тратят 1 час 12 минут.

Время проведения опроса: 14—29 июля 2025 года.