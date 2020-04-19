Отдал свою жизнь за счастье народа

30 апреля 1944 года офицер заполярного «Смерша» Михайлов Сергей Павлович оказался в числе погибших на транспорте «William S. Thayer»

19 апреля 2020 года легендарной отечественной спецслужбе - Главному управлению контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР - исполнилось 77 лет.

«Смерш» - слово, которое знакомо даже человеку, далёкому от истории спецслужб. Оно наводило ужас на немецких шпионов и диверсантов, фашистских пособников и предателей. Вызывало уважение у фронтовиков - бойцов и командиров Красной Армии и Военно-морского флота, плечом к плечу с которыми армейские и флотские чекисты добывали Победу.

«Смерш» был создан по личному решению Генерального секретаря партии И. Сталина на одном из самых трудных этапов Великой Отечественной войны, в преддверии Курской битвы, с которой начался окончательный разгром фашистских войск. Военная контрразведка вместе с армией и флотом стали единым организмом, способным с одинаковой эффективностью наносить силам противника мощные удары и защищать советские войска от подрывной деятельности немецкой разведки.

За всеми воистину грандиозными делами «Смерша» мы обязаны не забывать конкретных оперативных работников и их руководителей. Они не отсиживались в тылу, далеко от линии боёв с нацистами. Более шести тысяч сотрудников военной контрразведки отдали свои жизни за свободу и независимость нашей великой Родины, уберегли в годы лихолетья армию и флот от ударов «в спину».

За героизм и мужество, проявленные в боях, четверо военных контрразведчиков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, но, увы, посмертно. Десятки других сотрудников, совершивших подвиги, были представлены командованием «Смерша» к этому высокому званию, сотни - к иным государственным наградам.

УФСБ России по Северному флоту на постоянной основе ведётся работа по поиску архивной информации о деятельности сотрудников военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны на Северном флоте для того, чтобы их подвиг навсегда оставался в нашей памяти, как пример истинного мужества и верности Отечеству.

К сожалению, даже из материалов, с которых по прошествии времени снимаются грифы секретности, мы можем узнать лишь отдельные, как правило, сухие факты событий, происходивших в период войны. О судьбе старшего оперативного уполномоченного Отдела контрразведки «Смерш» Северного флота капитан-лейтенанта Михайлова Сергея Павловича, проживавшего и проходившего военную службу в городе Полярном Мурманской области, и пойдёт рассказ ниже.

«Направлен для дальнейшего прохождения службы в город Полярное»

Михайлов С.П. родился в 1911 году в Кронштадте Ленинградской области в семье рабочих. Отец работал слесарем на Путиловском заводе, мама следила за домашним хозяйством. С 1933-го по 1936 год Михайлов С.П. служил в рядах Красной армии в должности помощника командира взвода, выполняя задачи по охране членов Правительства СССР. С 1937 года Михайлов С.П. был принят на должность уполномоченного отдела уголовного розыска Ленинградского управления рабоче-крестьянской милиции.

В 1938 году Михайлов С.П. уехал в Москву, где поступил в Военно-политическую ордена Ленина академию Красной армии имени В.И. Ленина на военно-морской факультет. Из материалов партийной (политической) характеристики, оформленной в период обучения, установлено, что «…показал себя (Михайлова С.П.) как политически развитый, активный, идеологически устойчивый и дисциплинированный член ВКП(б), аккуратно выполняющий задания парторга». «…Приказом по Академии Михайлову С.П. было присвоено звание «Ударника учёбы». Преподавательский состав отмечал его «правдивость, прямолинейности и, иногда, горячность, совмещённые при этом со способностью чутко реагировать на замечания». Благодаря своим качествам, Михайлов С.П. пользовался заслуженным авторитетом в товарищеской среде.

В самом начале войны, в июне 1941 года, Михайлов С.П. был направлен для дальнейшего прохождения службы в город Полярное (в н.в. Полярный. - Авт.) Мурманской области, где был назначен на должность уполномоченного 1-го отделения 3-го отдела Северного флота, а после создания Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата Военно-морского флота СССР - старшего оперуполномоченного Отдела контрразведки «Смерш» Северного флота.

Из материалов боевой характеристики: «…за весь период нахождения в 5-м батальоне (12-й особой бригады морской пехоты Северного флота) тов. Михайлов показал себя выдержанным и устойчивым политработником в деле налаживания боевой и политической подготовки, в укреплении воинской дисциплины, ежедневно информируя нас о выявленных недостатках. Проводил большую работу по выявлению в ротах всякого рода аморальных настроений и по очищению из взвода разведки бойцов, имеющих судимость и другие компрометирующие материалы. С 22 декабря 1941 г . по 28 января 1942 г . участвовал в боях с немецкими оккупантами…».

«С 28 апреля по 10 мая 1942 года в целях срыва готовящегося наступления противника на Мурманск была осуществлена Мурманская наступательная операция. По её замыслу, главный удар наносили 72-я морская стрелковая бригада и 10-я гвардейская стрелковая дивизия 14-й армии, которые должны были прорвать оборону противника южнее озера Чапр, обойти его правый фланг и, во взаимодействии с десантом Северного флота, окружить и уничтожить части 6-й горно-егерской дивизии СС «Норд» западнее реки Западная Лица, в дальнейшем, развивая наступление, выйти в тыл противника, действовавшего у перешейка полуострова Средний, уничтожить его живую силу и огневые средства и выйти на участок государственной границы от побережья губы Малая Волоковая до озера Чапр.

Для содействия наступающим с фронта войскам 14-й армии и нанесения удара по правому флангу обороны противника на южное побережье Мотовского залива в составе оперативно-тактического десанта была высажена 12-я особая бригада морской пехоты с задачей разгромить обороняющиеся на берегу подразделения противника и в дальнейшем наступать навстречу главной группировке войск 14-й армии, содействуя ей в разгроме 143-го горно-егерского полка».

Согласно боевой характеристике, Михайлов С.П. «в десантной операции участвовал с 28 апреля по 4 мая 1942 года, в боях проявил смелость, мужество и отвагу. Тов. Михайлов за весь период боёв всё время интересовался обстановкой в ротах и действиями бойцов и командиров… 4 мая 1942 года в результате прорыва противника на одном из участков нашей обороны началось беспорядочное отступление. Оперуполномоченный гвардии капитан-лейтенант Михайлов Сергей Павлович быстро оценил обстановку, лично вышёл на путь отхода, восстановил положение и принял энергичные меры по укреплению обороны…».

За мужество, проявленное в ходе упорных и ожесточённых боев в сложных условиях горной местности Заполярья, в результате которых войска 14-й армии во взаимодействии с морской пехотой, кораблями и авиацией Северного флота сорвали готовящееся наступление немецких войск на Мурманск, Михайлов С.П. в 1942 году награждён орденом Красной Звезды.

С августа 1942 года Михайлов С.П. участвовал во всех боевых походах и операциях эскадренного миноносца «Гремящий» Северного флота по сопровождению и охране многочисленных конвоев, доставлявших по ленд-лизу необходимые для фронта вооружение, военную технику и продовольствие.

В сентябре 1942 года Михайлов С.П., находясь на корабле в море, принял личное участие в организации подачи боезапаса и отражении налёта вражеских торпедоносцев.

12 октября 1942 года эскортируемый эсминцем транспорт «Марина Раскова» в условиях штормовой погоды потерял руль, в результате чего «Гремящий» повёл его на буксире. «В операции по конвоированию транспорта Михайлов С.П. проявил исключительную инициативу и работу по заводке буксира в тяжёлых штормовых условиях в открытом море за сотню миль от берегов. С риском для жизни при качке корабля до 530 лично помогал буксирной партии заводить концы и выбирать буксир. За храбрость и личное участие, проявленные в операции, удостоен правительственной награды - медали «За отвагу».

Являясь лучшим оперативным работником Отдела, Михайлов С.П. был назначен для обслуживания спецкоманды, направленной в загранкомандировку в Англию для выполнения правительственного задания. В период отбора и подготовки корабельной команды к переходу Михайлов С.П. в короткий срок изучил личный состав обслуживаемого им эскадренного миноносца «Достойный». Повседневной кропотливой работой оказывал помощь командованию корабля по изучению экипажа. В результате за период нахождения в иностранном государстве среди военнослужащих эсминца не возникло ни одного случая аморального поведения, фактов дезертирства или предпосылок к измене Родине. В апреле 1944 года Михайлов С.П. с экипажем эсминца «Достойный», размещённым на транспорте «William S. Thayer», осуществлял переход в Англию в составе конвоя «RA-59».

«…Как только вышли из залива, суда построились в походный ордер. Наш конвой состоял из сорока четырёх транспортов - по пять в колонне. Вместе с кораблями эскорта транспорты растянулись на несколько миль по фронту.

Вначале конвой шёл на северо-восток - надо было подальше оторваться от берега, чтобы гитлеровская авиация не смогла нанести удар по судам с финских и норвежских аэродромов…

…тут раздался огромной силы взрыв, через несколько секунд за ним последовал второй. Настил вздыбился и обрушился. Вместе с обломками в воду попадали люди.

Торпеды угодили в носовой трюм и машинное отделение. Корабль (транспорт «William S. Thayer») разломился на три части. Носовая и средняя части судна через пять минут затонули, но корма ещё держалась на плаву. Случайно оказавшиеся в кормовой части офицеры «Достойного» немедленно бросились в трюм к личному составу…

…Большую часть советских моряков удалось спасти. Погибло восемь офицеров, четырнадцать старшин и краснофлотцев. Восемнадцать человек получили ранения и контузии... ».

В числе погибших на транспорте «William S. Thayer» 30 апреля 1944 года оказался и уполномоченный Отдела «Смерш» Северного флота капитан-лейтенант Михайлов С.П.

В извещении матери о гибели командование подчеркнуло, что «…Михайлов С.П., как присуще всем морякам, при выполнении ответственного оперативного задания проявил образец мужества, стойкости и храбрости… Мы гордимся, Вера Васильевна, Вашим сыном, который достоин подражания, и благодарим Вас, как мать, которая сумела воспитать такого патриота нашей любимой Родины, отдавшего свою молодую жизнь за счастье народа в борьбе с немецкими захватчиками…».

В ответном письме командованию мать Михайлова С.П., потерявшая последнего сына, не могла сдержать своей боли (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены):

«Уважаемый тов. Домбровский. Шлю Вам всем пламенный привет и благодарность за моего одного сына. Когда я получила от Вас пакет, меня постигло великое горе. Я лишилась последнего сына за эту отечественную войну. Трёх сыновей и мужа. Гибель моего дорогого сына Сергея окончательно меня свалила, почва подо мной покачнулась на старости лет. Год рождения моего - 1884. Я нахожусь на чужой стороне. Мне очень тяжело, все удары переживаю в ней. Проклятый Гитлер всю семью у меня отнял. Старший сын погиб в 41 г . Младший сын погиб в 43 г . во время прорыва блокады Ленинграда. Муж - во время эвакуации в 42 г . Сережа - уже в 44 году. Как все тяжело переживать.

Уважаемый тов. Домбровский, у меня к вам просьба: как погиб мой сын, был ли живой сколь-нибудь, если у него фотокарточки, прошу прислать. Не откажите в моей просьбе. Для меня всё будет дорого, что он держал в своих руках. Это будет память о нём.

Я бы хотела знать, известно ли Вам, что имеется у него жена и сын, проживают в Москве.

Остаюсь с приветом - мать Сергея Павловича Михайлова.

Михайлова Вера Васильевна».

В декабре 1944 года капитан-лейтенант Михайлов Сергей Павлович был представлен к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

Приумножая героическую славу

В годы Великой Отечественной войны сотрудники «Смерша» обеспечили надёжную защиту военных секретов и скрытность подготовки операций советских войск. Благодаря их работе ни один стратегический план командования не стал достоянием противника.

Военные контрразведчики выявили и обезвредили свыше 30 тысяч шпионов, три с половиной тысячи диверсантов, шесть тысяч террористов. Передали в немецкие разведцентры большой объём стратегической дезинформации.

Во время 180 радиоигр были арестованы более 400 сотрудников и агентов германской разведки, захвачены тонны взрывчатки, несчётное количество шпионского снаряжения и оружия, уничтожили при высадке парашютистов десятки вражеских самолётов.

Сотрудники «Смерша» не позволили уйти от возмездия нацистским преступникам, ответственным за многочисленные злодеяния на захваченных территориях, изменникам Родины, палачам и пособникам фашистов.

Работники органов государственной безопасности своим достойным трудом приблизили наступление Победы в Великой Отечественной войне, сберегли жизнь многим тысячам бойцов и командиров.

Объединившись ради великой цели - спасения Родины от врага, армия и флот во взаимодействии с военной контрразведкой «Смерш» не только выполнили все возложенные на них задачи, но и поразили мир высоким уровнем профессионализма, организации и смекалкой при реализации войсковых и чекистских операций.

И сегодня действующие сотрудники органов безопасности в войсках в работе и жизни стремятся следовать примеру старшего поколения ветеранов, приумножая героическую славу легендарного «Смерша» и продолжая традиции органов государственной безопасности нашего Отечества!

УФСБ России по Северному флоту.