Отдел регистрации недвижимости мурманского Росреестра проведёт «горячую линию»

29 сентября с 10.00 до 12.00 отдел государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию».

Специалисты ведомства проконсультируют северян по вопросам в сфере государственного кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество. Расскажут, как оформить права на недвижимость в другом регионе, какие сделки подлежат обязательному нотариальному удостоверению, как оформить права на строения в рамках «гаражной» и «дачной» амнистий, как защитить свою недвижимость.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 42-67-68 (добавочные 3200, 3201).