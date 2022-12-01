Отделение Банка России по Мурманской области и крупнейший поставщик электроэнергии в регионе развивают сотрудничество в области повышения финансовой грамотности населения

Мурманское подразделение Банка России и АО «АтомЭнергоСбыт» подписали соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности жителей региона. Документ, в частности, предусматривает информационное взаимодействие, обмен экспертными оценками и мнениями.

Совместные просветительские мероприятия помогут клиентам и сотрудникам энергосбытовой компании узнать больше о финансовых услугах, инструментах грамотного управления деньгами, а также способах защиты от финансовых мошенников, в том числе при расчетах за коммунальные ресурсы.

«В рамках сотрудничества с Отделением Банка России по Мурманской области мы планируем совместно заниматься повышением уровня финансовой и цифровой грамотности жителей региона, формированием современной культуры сознательного и экономного потребления энергетических и других ресурсов. Мы планируем совместное участие в поддержке общественно значимых социальных инициатив в регионе и в реализации проектов по корпоративному волонтерству. Уверена, что наша совместная работа с Центральным Банком по этим направлениям будет востребована и интересна в Мурманской области», – подчеркнула Оксана Галина, заместитель генерального директора по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям АО «АтомЭнергоСбыт».

«Наша задача, как партнёров, формирование сознательного и экономного поведения жителей региона. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество и максимально информативную кампанию. Большой поток людей в точках обслуживания населения «АтомЭнергоСбыта», которые есть в каждом районном центре, позволит нам выйти на новую аудиторию и новые площадки. Мы сможем в доступной и удобной форме донести полезную информацию до большего числа северян», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Фото предоставлено пресс-службой Отделения Банка России по Мурманской области.