Отделение МФЦ по Ленинскому округу открылось после капитального ремонта

Отделение МФЦ по Ленинскому округу начало принимать мурманчан на улице Хлобыстова после капитального ремонта. Теперь здесь больше 20 окон приема.

«Наши усилия направлены в первую очередь на то, чтобы заявителям было удобно получать услуги через МФЦ. Специалисты готовы проконсультировать, помочь заполнить необходимые заявления, чтобы процесс получения государственных и муниципальных услуг оставался максимально комфортным и быстрым», – отметила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.

Сотрудники МФЦ встретили заявителей в новом интерьере, который выполнен в фирменных цветах офисов «Мои документы». Зал ожидания стал просторней, а его специалисты всегда помогут распечатать или снять копию документов, оплатить госпошлину и окажут помощь в других вопросах.

Появились стильная зона обслуживания и технологичный сектор пользовательского сопровождения, оборудованы даже современная система электронной очереди и информационный киоск с выходом на портал «Госуслуги». Для комфорта родителей в помещении даже разместили детский уголок и пеленальный столик.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в МФЦ надеются, что все эти новшества сделают пребывание заявителей в офисе многофункционального центра максимально приятным.

Ленинское отделение вернулось в родные стены 9 сентября, переехав обратно из ТРЦ «Форум». Теперь же капитальный ремонт начался в отделения МФЦ Первомайского округа, поэтому за оказанием услуг северян просят обращаться в офисы на проспекте Ленина, 45, улице Комсомольской, 10, на проспекте Кольском, 134 и, конечно, на улице Хлобыстова, 26.

Фото: https://gov-murman.ru