Отделение МФЦ в Ковдоре начало работу по новому адресу

Сотрудники отделения МФЦ по Ковдорскому округу, начиная с 4 мая, принимают заявителей в офисе на улице Кирова, 10. Сейчас здесь работает 5 окон, в которых местные жители могут получить как государственные, так и муниципальные услуги.

«Мы постарались обеспечить в новом помещении комфортные условия для получения услуг, несмотря на то что переезд носит временный характер, ведь уже в конце 2023 года ковдорское отделение разместится в своем здании на улице Кошица», – сообщила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.

Ранее сообщалось, что переезд связан с закрытием городского Дворца культуры на капитальный ремонт.

«В отделении заявитель может также подать заявление на получение услуги самостоятельно, специально для этого оборудовано рабочее место с возможностью выхода на портал Госуслуг», – уточнила Ольга Ярыченко.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, самыми популярными среди жителей Мурманской области остаются такие услуги как регистрация по месту пребывания, по месту жительства, оформление или замена паспорта, регистрация права собственности на объекты недвижимости.

Всего в отделении Ковдора будут предоставляться более 175 видов госуслуг. Они доступны как физическим, так и юридическим лицам.

Актуальный режим работы многофункциональных центров всегда можно найти на официальном сайте МФЦ.

Фото: https://gov-murman.ru