Отделение СФР по Мурманской области автоматически проиндексировало страховые пенсии северян

С 1 января 2026 года Отделение СФР по Мурманской области автоматически проиндексировало страховые пенсии около 215 тысяч северян на 7,6%.

Напомним, что с 2025 года пенсии работающих пенсионеров индексируются, так же, как и пенсии неработающих.

Вместе с пенсиями на 7,6% увеличены стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость одного ИПК повышена со 145,69 рублей до 156,76 рублей, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 13361,55 рубля до 14377,04 рублей (в Мурманской области).

Несмотря на то что процент индексации для всех одинаков, величина прибавки у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера пенсии, получаемой до индексации.

