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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.25 17:30

Отделение СФР по Мурманской области компенсировало оплату проезда к месту отдыха и обратно 6537 пенсионерам

С начала текущего года Отделение СФР по Мурманской области компенсировало расходы на проезд к месту отдыха и обратно более 6,5 тысячи неработающим пенсионерам, проживающим в регионе. На эти цели было направлено свыше 94 млн рублей.

Как отмечают специалисты регионального Отделения СФР, неработающие пенсионеры Мурманской области, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности, имеют право один раз в два года получить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно.

Для получения компенсации пенсионеры могут обратиться в Отделение СФР по Мурманской области и получить специальные талоны. Эти талоны предоставляют право на приобретение проездных документов в билетных кассах на авиационный или железнодорожный транспорт. Авиаперелёты осуществляются при наличии действующего контракта с перевозчиком. Если пенсионер получил талоны, но не воспользовался ими, то их необходимо вернуть в клиентскую службу регионального Отделения СФР, в которой они были получены.

На период по 31 октября текущего года можно оформить проездные документы (талоны) на авиаперевозку туда и обратно с ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» по следующим направлениям: Мурманск – Москва (Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Казань, Самара).

Если пенсионер самостоятельно оплатил дорогу к месту отдыха и обратно, он может после отпуска подать заявление на возмещение фактически произведённых расходов в Отделение СФР по Мурманской области или МФЦ. Вместе с заявлением необходимо приложить оригиналы проездных документов. Также заявление на компенсацию можно подать в электронной форме на портале «Госуслуги», к заявлению необходимо прикрепить фото или скан билетов.

Компенсация в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда:

- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

- воздушным транспортом – эконом-класса на рейсах российских авиакомпаний или авиакомпаний стран-членов ЕАЭС;

- внутренним водным транспортом - в каюте III категории речного судна;

- морским транспортом в каюте IV-V групп морского судна;

- автобусом общего типа – по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.

Если пенсионер отправился в отпуск на собственном автомобиле, компенсация будет рассчитана исходя из средней стоимости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне к месту отдыха и обратно, актуальной на соответствующие даты.  Можно совместить проезд к месту отдыха на личном автомобиле с другими видами транспорта. Например, если пенсионер проехал часть пути на собственном транспорте, а другую – на поезде или самолете.

Для получения компенсации расходов на оплату проезда личным автотранспортом вместе с заявлением необходимо представить правоустанавливающий документ на транспортное средство, чеки автозаправочных станций на оплату стоимости израсходованного топлива и справку о средней стоимости проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне, актуальную на соответствующие даты отпуска. При проезде по маршруту, где отсутствует железнодорожное сообщение, справка о средней стоимости проезда железнодорожным транспортом не требуется.

Срок принятия решения по заявлению на компенсацию стоимости проезда или предоставление талонов составляет 5 рабочих дней. В случае отсутствия затребованной Отделением СФР по Мурманской области информации срок принятия решения может быть продлен до 10 рабочих дней. Выплата компенсации производится вместе с пенсией.

По всем вопросам, связанным с компенсацией оплаты проезда к месту отдыха и обратно, можно обратиться в единый контакт-центр 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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