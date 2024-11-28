Отделение СФР по Мурманской области компенсировало расходы на охрану труда 99 работодателям региона

Ежегодно Отделение Социального фонда России по Мурманской области возмещает работодателям, зарегистрированным в регионе, расходы на проведение мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В этом году компенсацию затрат на охрану труда уже получили 99 предприятий региона на общую сумму 20,5 миллиона рублей. Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер работодателям необходимо было подать до 1 августа текущего года.

Напоминаем, для возмещения расходов страхователям, получившим разрешение использовать средства на мероприятия по охране труда, необходимо не позднее 15 декабря 2024 года предоставить в Отделение СФР по Мурманской области документы, подтверждающие произведенные расходы. Денежные средства будут перечислены на расчётные счета, указанные работодателем в заявлении.

Финансирование мероприятий по охране труда работодатель проводит за счёт собственных средств, а затем региональное Отделение СФР возмещает расходы в пределах установленных сумм.

Сумма возмещения может составлять до 20% от страховых взносов по обязательному социальному страхованию, начисленных за предшествующий календарный год. Если часть суммы будет направлена на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, то объем средств может быть увеличен до 30%.

Средства можно направить на обучение по охране труда; санаторно-курортное лечение сотрудников; приобретение средств индивидуальной защиты; медицинские осмотры работников и другие мероприятия, направленные на снижение травматизма и профзаболеваний. Всего в перечне предупредительных мер содержится 16 возможных мероприятий.

Получить компенсацию средств на охрану труда от Отделения СФР по Мурманской области могут работодатели любой формы собственности, в том числе индивидуальные предприниматели, использующие труд наемных работников. Основное требование — отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Консультацию специалистов Отделения СФР по Мурманской области по вопросам возмещения расходов на охрану труда можно получить по телефону регионального контакт-центра для страхователей 8 (8152) 481-670 (пн.-чет. - с 8.30 до 17.00, пят. - с 8.30 до 15.00).