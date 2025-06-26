Будущие мамы, вставшие на учёт в медицинской организации на ранних сроках беременности, могут обратиться за единым пособием. С начала года Отделение СФР по Мурманской области назначило единое пособие 435 беременным женщинам.

Для получения единого пособия будущая мама должна встать на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности — до 12 недель. Выплата пособия осуществляется с месяца постановки на учёт, но не ранее наступления 6 недель беременности. Беременная женщина должна быть гражданкой Российской Федерации и постоянно проживать в России.

Каждый трудоспособный член семьи должен иметь за 12 месяцев расчётного периода доход не менее четырёх минимальных размеров оплаты труда (89760 рублей) или объективные причины для его отсутствия.

Как уточняют в Отделении СФР по Мурманской области, при этом доход не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на душу населения на каждого члена семьи в месяц. Прожиточный минимум в Мурманской области составляет 25390 рублей.

Единое пособие беременной женщине устанавливается в зависимости от доходов семьи в размере 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Мурманской области это — 13837,50 рубля, 20756,25 рубля или 27675 рублей.

При комплексной оценке нуждаемости семьи не учитываются государственные выплаты военным и членам их семей, компенсирующие ущерб, нанесённый жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях, а также средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.

Подать заявление на единое пособие можно: через портал «Госуслуги»; в Отделении СФР по Мурманской области; в МФЦ.

По всем вопросам по начислениям можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/