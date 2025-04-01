Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в пенсионное законодательство, согласно которым теперь гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) или лицами старше 80 лет, не будут осуществляться ежемесячные выплаты. Они будут автоматически назначены Отделением СФР по Мурманской области в виде надбавки к пенсии инвалидам I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) и лицам старше 80 лет.

Надбавка устанавливается как дополнительное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии или как надбавка на уход к пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Выплата перечисляется вместе с пенсией и подлежит ежегодной индексации, а для жителей Мурманской области она увеличивается на районный коэффициент.

Размер надбавки к страховой пенсии с учетом районного коэффициента и уже произведенной индексации составляет 1839 рублей 60 копеек, а надбавки на уход с учетом районного коэффициента к социальной пенсии — 1927 рублей 80 копеек. На сегодняшний день получателями этой выплаты стали более 21600 северян.

Ранее данная выплата устанавливалась по заявлению и выплачивалась вместе с пенсией. При этом наличие ухаживающего человека было обязательным условием. Теперь это ограничение снято и обращаться с какими-либо заявлениями не требуется. Надбавка на уход устанавливается к пенсии граждан, имеющих инвалидность I группы или достигших 80-летнего возраста на основании сведений, имеющихся в Отделения СФР по Мурманской области.

Стоит обратить внимание, что период ухода за инвалидом I группы или за лицом, достигшим 80 лет, по-прежнему будет засчитываться в страховой стаж наравне с периодами официальной работы. Полный год ухода даёт 1,8 коэффициента и 1 год стажа.

Если период ухода начался в 2025 году, то для его учета на индивидуальном лицевом счете ухаживающему трудоспособному гражданину необходимо подать соответствующее заявление в любой клиентской службе Отделения СФР по Мурманской области. Делать это можно раз в год или после прекращения ухода.

Если ухаживающий и нуждающийся в уходе живут отдельно, потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя.

Период ухода в 2024 году подтверждать не нужно. Отделение СФР по Мурманской области автоматически внесёт эту информацию на индивидуальный лицевой счет ухаживающего гражданина.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).