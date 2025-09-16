В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО ОстровнойСтартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.09.25 12:20

Отделение СФР по Мурманской области вручило ключи от новых автомобилей жителям региона, пострадавшим на производстве

Отделение СФР по Мурманской области продолжает свою важную миссию по обеспечению граждан, пострадавших на производстве, автомобилями, адаптированными с учётом индивидуальных возможностей каждого пострадавшего. В сентябре 2025 года в торжественной обстановке управляющий регионального Отделения СФР Вадим Корнов в очередной раз вручил ключи от новых автомобилей «LADA Vesta» двум гражданам региона.

Каждая машина оборудована автоматической коробкой передач и ручным управлением.

Как сообщает пресс-служба Отделения СФР по Мурманской области, автомобили предоставляются северянам, пострадавшим на производстве или получившим профессиональные заболевания в период трудовой деятельности и нуждающимся в транспорте, в рамках исполнения программы реабилитации пострадавшего. Обязательными условиями являются отсутствие противопоказаний к вождению и наличие у получателя транспортного средства водительского удостоверения.

Отделение СФР по Мурманской области с 2001 года выдало застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний, 128 автомобилей с адаптированными органами управления. На эти цели было направлено свыше 100 миллионов рублей.

Срок эксплуатации автомобиля – семь лет, после чего гражданин может получить новый автомобиль, если учреждение медико-социальной экспертизы подтвердит нуждаемость в указанном средстве реабилитации. При этом все ранее выданные транспортные средства остаются в собственности у получателя.

В течение всего времени эксплуатации автомобиля владельцы могут ежегодно получать компенсацию расходов на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а также один раз получить возмещение расходов на капитальный ремонт транспортного средства.

Помимо обеспечения автомобилями, Отделение СФР по Мурманской области предоставляет пострадавшим на производстве жителям региона единовременные и ежемесячные страховые выплаты, путевки на санаторно-курортное лечение, оплачивает дополнительный отпуск и проезд к месту лечения и обратно, обеспечивает необходимыми техническими средствами реабилитации, а также протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

«Мы продолжаем нашу работу по поддержке граждан, пострадавших на производстве. Каждый новый автомобиль — это не просто средство передвижения, это шаг к восстановлению и улучшению качества жизни», — отметил управляющий Отделения СФР по Мурманской области Вадим Корнов.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Отделения СФР по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Штраф 80 тысяч рублей: руководитель организации осуждён за самоуправство-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»