Отделение СФР по Мурманской области вручило ключи от новых автомобилей жителям региона, пострадавшим на производстве
Отделение СФР по Мурманской области продолжает свою важную миссию по обеспечению граждан, пострадавших на производстве, автомобилями, адаптированными с учётом индивидуальных возможностей каждого пострадавшего. В сентябре 2025 года в торжественной обстановке управляющий регионального Отделения СФР Вадим Корнов в очередной раз вручил ключи от новых автомобилей «LADA Vesta» двум гражданам региона.
Каждая машина оборудована автоматической коробкой передач и ручным управлением.
Как сообщает пресс-служба Отделения СФР по Мурманской области, автомобили предоставляются северянам, пострадавшим на производстве или получившим профессиональные заболевания в период трудовой деятельности и нуждающимся в транспорте, в рамках исполнения программы реабилитации пострадавшего. Обязательными условиями являются отсутствие противопоказаний к вождению и наличие у получателя транспортного средства водительского удостоверения.
Отделение СФР по Мурманской области с 2001 года выдало застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний, 128 автомобилей с адаптированными органами управления. На эти цели было направлено свыше 100 миллионов рублей.
Срок эксплуатации автомобиля – семь лет, после чего гражданин может получить новый автомобиль, если учреждение медико-социальной экспертизы подтвердит нуждаемость в указанном средстве реабилитации. При этом все ранее выданные транспортные средства остаются в собственности у получателя.
В течение всего времени эксплуатации автомобиля владельцы могут ежегодно получать компенсацию расходов на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а также один раз получить возмещение расходов на капитальный ремонт транспортного средства.
Помимо обеспечения автомобилями, Отделение СФР по Мурманской области предоставляет пострадавшим на производстве жителям региона единовременные и ежемесячные страховые выплаты, путевки на санаторно-курортное лечение, оплачивает дополнительный отпуск и проезд к месту лечения и обратно, обеспечивает необходимыми техническими средствами реабилитации, а также протезами и протезно-ортопедическими изделиями.
«Мы продолжаем нашу работу по поддержке граждан, пострадавших на производстве. Каждый новый автомобиль — это не просто средство передвижения, это шаг к восстановлению и улучшению качества жизни», — отметил управляющий Отделения СФР по Мурманской области Вадим Корнов.
Фото предоставлено пресс-службой Отделения СФР по Мурманской области.