Отделение СФР по Мурманской области выплачивает ежемесячную денежную выплату более 53 тысячам жителей региона

На сегодняшний день получателями ЕДВ в нашем регионе являются 53250 северян. Размер выплаты зависит от того, к какой категории льготников относится получатель. В этом году Отделение СФР по Мурманской области проиндексировало ежемесячную денежную выплату на 9,5%.

Подать заявление на получение ЕДВ можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе регионального Отделения СФР или МФЦ. Гражданам с инвалидностью, ветеранам СВО, а также тем, кто был удостоен звания Героя России, ЕДВ назначается беззаявительно. Все необходимые сведения Отделение СФР по Мурманской области получает в рамках межведомственного взаимодействия. Если у гражданина есть право на ЕДВ по нескольким основаниям, её установят по одному из них.

В состав ежемесячной денежной выплаты входит набор социальных услуг (НСУ), стоимость которого в 2025 году составляет 1728,46 рубля в месяц. НСУ включает получение бесплатных лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Как правило, отмечает Отделение СФР по Мурманской области, НСУ назначается в натуральной форме. Исключением являются ветераны боевых действий, граждане, подвергшихся воздействию радиации, а также Герои России и СССР, члены семей умерших (погибших) Героев России и СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда. Этим категориям НСУ устанавливается в денежном эквиваленте.

Гражданин может изменить форму получения НСУ, например, с натуральной на денежную или наоборот, либо выбрать получение лекарственных средств в натуральном виде, а проезд и санаторно-курортное лечение заменить на денежную компенсацию. Для этого до 1 октября необходимо подать заявление об изменении формы получения НСУ. Сделать это можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе регионального Отделения СФР или МФЦ. Выбранный способ получения НСУ будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока льготник не изменит свой выбор.

По всем вопросам, связанным с предоставлением ежемесячных денежных выплат, можно обращаться по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).